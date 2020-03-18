【鑽石公主號】港人留醫日本一個月終回家　劫後仍無懼旅行坐郵輪

上月中確診新冠肺炎（又稱武漢肺炎）下船的鑽石公主號港人乘客陳先生，在日本留醫一個月後康復，本周日（15日）下午終於回港與家人團聚，彼此毋須再隔住螢光幕見面和吃飯。 陳生接受《香港01》專訪，透露回港後最滿足是「食咗一碗碎牛粥及腸粉」，歷劫過後，他對人生有另一番體會，「同家人食餐飯，見下孫仔，簡簡單單、齊齊整整已經好滿足」，又稱身處異鄉時，對兒子們的關心尤感窩心。 一個月的治療，陳生直言「身體無好辛苦」，卻深恐自己將病毒傳染給太太，又憶述自己確診後被帶走，太太獨留船上數日，他日夜擔憂，直至兒子趕赴日本將太太接回香港。他受訪時不忘感謝日本醫護悉心照顧，又稱郵輪旅遊有吸引之處，不諱言考慮日後再乘搭。

在橫濱泊岸隔離的鑽石公主號，陳生及妻子等乘客多在房間隔離，偶爾才可到船上甲板走動。（受訪者提供）

留醫一個月後回港 機場與妻相擁

上周六（14日），留醫日本的陳生獲通知病毒檢測無異樣，獲准出院，香港入境處及船公司隨即為他安排入住酒店，翌日乘搭早機回港。在香港機場入境大堂，陳生拖着行李箱快步走向前來接機的太太，由陳生上月中確診隔離治療至今，兩人分隔整整一個月。

甫見面，陳生與太太擁抱，用雙手觸摸她的面頰，陳太則輕拍丈夫的肩膀。其後，他再與前來接機及遠赴日本探望的兒子擁抱，過去一個月，他們在日本治療、奔走，兒子與陳太先一步回港，現在三人團聚，終可放下心頭大石。

陳生日前接受《香港01》電話訪問，透露在日本留醫時最想吃的是碎牛粥，又渴望與兩名孫仔見面，他無恙回港，當晚即與太太、三名兒子和媳婦在家中吃飯，「久休復出」的他活力充沛，直言已相約兒子本周打保齡球。

鑽石公主號確診者陳生康復回港後，最想吃一碗碎牛粥。（受訪者提供）

同層多人染病 發低燒12日後始確診

「同層嘅船頭、船中同尾房都有人中招，最怕留喺房嘅老婆都中招！」陳生回憶在鑽石公主號上的經歷，坦言最擔憂有長期病患、患心臟病的太太。他稱除同層多人中招，連隔壁房間較健康的乘客亦中招，反而有患癌、較體弱的乘客無染病，形容疫情根本無迹可尋，防不勝防。

鑽石公主號首名確診者，是80歲的港人吳伯，他於2月1日確診。陳生指自己3日後發低燒約37.8度，當時郵輪在日本橫濱，由於開始多人確診，日本政府拒絕泊岸，要求所有人留船檢疫。

陳生發低燒當日向日本的檢疫人員匯報，惟因船上發燒人數太多，未獲即時跟進，「有啲人燒到39度、40度，佢地會有優先處理」。鑽石公主號上的乘客及船員逾3,700人，陳生稱日本當局按他們的病情，分批為他們測試，直至16日他才確診並安排下船隔離。

在橫濱泊岸隔離的鑽石公主號，陳生及妻子等乘客多在房間隔離，偶爾才可到船上甲板走動。（受訪者提供）

被要求離船隔離 憂妻獨留船上

他憶述，當日兩名日本檢疫人員敲房門，稱他已確診新冠肺炎，要將他帶離郵輪，他草草收拾行李，與其餘3名確診人士離開船隻。陳生稱，確診前除了發低燒，未試過頭痛或腹瀉，「身體沒有很辛苦」，知悉需離船隔離一刻，心中只想着身旁的太太。

「怕佢獨自留喺船上嘅房間，情緒不穩，又怕間房焗促，我感染到佢，無病都變有病」，雖然不知道自己如何感染病毒，而太太最後亦無受感染，但說起當日被逼暫時拋下太太，陳生仍語帶自責。陳太在船上獨留數日後，日本當局亦安排她離船隔離。

陳生在日本千葉縣的醫院留醫，與一名港人及兩名日本人同房。（受訪者提供）

與日醫護溝通全靠翻譯機

離船後，陳生獲安排入住千葉縣的一所醫院，被驗出發炎指數偏高及肺片花了。不懂日語的香港人，如何與日本醫生溝通？原來全靠一部小型的翻譯機。陳生笑說，醫護用翻譯機與同層的五名確診港人溝通，他與港人鄭生及另外兩名日本人同房，另外三人則在其他房間。

不過翻譯機並非萬能，陳生坦言港日兩地的字眼有異，而翻譯機偶爾會出現語法問題，因此起初他們與日本醫護人員溝通仍有問題，例如日本人會稱呼醫護為「Sensai（老師）」，我們就稱呼為醫生。

他稱雖然語言上有障礙，日本醫護人員仍悉心照顧他們，並透過翻譯機向他們解釋仍未有藥物可醫治新冠肺炎，除提供退燒藥，只能靠他們自身免疫力抵抗，幸而該五名港人最終全部平安出院，回港後將到香港大學覆診。

鑽石公主號確診者在３月初陸續康復，陳生其後被安排調至單人房。（受訪者提供）

留院每日與妻視像通話

留醫期間，陳生只有手機可供娛樂，他每日不定時與在和光市稅務大學宿舍隔離的太太視像通話一至兩次，互相鼓勵。患難見真情，陳生稱感到港人互相扶持，笑指他雖是五人中最遲康復，但其餘四人不時關心他的進展，令他感受到「獅子山精神」。

《香港01》日本採訪隊，上月底曾陪同陳生的其中一名兒子，帶同食物及補給品到日本千葉縣的醫院探望爸爸。當時由於他正受隔離，雙方只能隔窗談電話。陳生指自己留醫時，三名兒子也十分關心他的身體，感到十分窩心，並寄語港人切勿輕視今次疫症。

曾被困於疫症爆發的鑽石公主號，會否自此拒乘郵輪呢？陳生直言不會怕，又稱郵輪旅遊「寫意啲，又唔駛拎行李上落咁辛苦」，不諱言疫情過後會再考慮乘搭。

陳生在日本千葉縣的醫院留醫足足一個月，三餐均在醫院進食。（受訪者提供）

日本拒泊岸 船上爆集體感染

現時停泊在日本的鑽石公主號，2月1日一名已下船的80歲香港居民乘客確診，隨後船上陸續出現感染個案。日本政府因應船上疫情，拒絕郵輪泊岸，要求全部人留船檢疫，被批評導致船上疫情大爆發，最終該郵輪有逾700宗確診個案，包括70名港人確診，死亡人數達7人，包括兩名港人不治。

按入境處資料，截至3月12日，仍留在日本的涉事港人為24名，當中包括16名仍留在當地醫院接受治療的確診患者，以及1名正接受隔離的密切接觸者。