【新冠肺炎】愉景灣婚禮疑變新感染群組　兄弟姐妹等三人初步確診

本港疑再現新冠肺炎（又稱武漢肺炎）本地感染新群組。衛生防護中心周四（19日）公布，第191宗確診個案的34歲女子，上周六（14日）曾出席婚禮，兩日後發病，而她無外遊紀錄。 據報道，同一場婚禮已至少有另外三名出席者初步確診，目前分別於三間醫院留醫。有曾出席該場婚禮人士向《香港01》確認，上述三人分別是一名兄弟、一名姊妹及一名賓客。 他又指，婚禮在當日下午在愉景灣酒店「海濱白教堂」舉行，證婚後並舉行酒會，逾80人出席。據他了解，衛生署已接觸新人，而新人已呼籲賓客如出現病徵，盡快求醫並聯絡署方。 《香港01》向愉景灣酒店查詢場地會否關閉、有沒有婚禮將受影響，正待回覆。

本港疑再現新冠肺炎（又稱武漢肺炎）本地感染新群組，愉景灣酒店「海濱白教堂」上周六（14日）舉行的婚禮，至今有一人確診，另外至少三名出席者初步確診，三人分別為兄弟、姐妹及賓客。（資料圖片）

80人婚禮 1確診3初步確診

疑導致本地感染新群組出現的婚禮，是上周六（14日）白色情人節當日，在愉景灣酒店的「海濱白教堂」舉行，至今午（20日）已累積一人確診、三人初步確診。《香港01》接觸到其中一名出席者K，他指婚禮逾80人出席，歷時約四小時，先在教堂證婚，再在酒店舉行雞尾酒會。

他透露，目前三名初步確診者分別是一名兄弟、一名姊妹，以及另一名賓客。K稱，兩名兄弟及姊妹均認識34歲的確診女賓客，當日亦曾與對方聊天，兩人數日後陸續出現發燒，自行到醫院測試並初步確診。

至於另一名初步確診的29歲女賓客，K稱據他所知其在婚禮上未曾與34歲確診女賓客交流，惟數日後同樣出現發燒，據悉她除出席該婚禮外已甚少外出，因此估計她在婚禮上染病的機會十分大，意味婚禮上有其他賓客或同受感染，對此感無奈及擔憂。

首確診個案婚禮前一日曾到中環飲酒

在婚禮中首名確診的34歲女賓客，衛生防護中心本周四公布其個案，她家住馬鞍山新港城。據報道，她在火炭上班，放工會與同事飲酒消遣。K表示，該名女賓客其實在婚禮前一晚（13日），曾與友人到中環飲酒，但不確定地點是否近日出現有多宗確診個案的蘭桂坊。

K指，新人已收到衞生署電話，向曾出席的賓客發布消息，呼籲如有病徵立即求醫；如曾與4名確診及初步確診者接觸，即使無病徵亦要主動聯絡衞生署，並按情況決定是否需隔離；至於如無接觸4人的其他賓客，衞生署會另行通知。

「點都會有少少驚，無交流都出事啵！」K稱，當日舉行酒會場地大約一千呎，無劃位，雖有擺放椅子，但賓客可四圍走，幸好他多與朋友聚在場地一角，而人不算多及密集，希望染病人數不會繼續增多，坦言不會怪責新人，「無人想出事，但短期內如去婚禮，必定全程帶口罩」。

《香港01》今午向愉景灣酒店查詢場地會否關閉、有沒有婚禮將受影響，正待回覆。

愉景灣婚禮確診及初步確診者：

●已確診：34歲女子，賓客，第191宗確診個案，住馬鞍山新港城第2期，無外遊紀錄。

●初步確診：31歲男子，兄弟，於一間資訊科技公司工作，曾接觸第191號確診者，其後發燒，入住瑪嘉烈醫院治療。

●初步確診：31歲女子，姊妹，於愉景灣婚宴與一名確診病人接觸，3月16日頭痛，3月17日發燒及咳，入住威爾斯醫院治療。

● 初步確診：29歲女子，女賓客，正在東區醫院留醫。

資料來源：衞生防護中心及傳媒公布