美的太子爺何劍鋒　擁港人永居身份　4年前7.4億購山頂豪宅

內地傳媒報道，家用電器製造商美的集團創辦人何享健周日（14日）遭挾持，並有傳歹徒持有爆炸品，兒子何劍鋒經自家別墅旁邊的河游到河對面岸報警求助。據報，公安表示有5名疑犯被捕。 《香港01》翻查資料發現，何劍鋒早於1990年代來港成立公司，及後取得香港永久居民身份，並於2016年以首置身份，斥資7.4億元，向會德豐地產等一手購入山頂Mount Nicholson超級洋房。

何劍鋒於2016年4月以首置身份，斥資7.4億元購入Mount Nicholson洋房。（資料圖片／余俊亮攝）

土地註冊處資料，1967年出生的何劍鋒（HE JIANFENG）於2016年4月以個人名義購入Mount Nicholson洋房，該屋前後花園4,636方呎，天台及平台共1,530方呎，實用呎價逾8萬元。根據紀錄顯示，何劍鋒向恒生銀行承造一按及二按。

根據資料顯示，何劍鋒以香港身份證作登記，而且只須繳付3145萬元印花稅，即樓價4.25%的印花稅，亦即香港永久居民首置時的印花稅率。

何劍鋒擁香港永久居民身份，於1990年代中已來港出任禾峰國際有限公司的董事。（廣東省和的慈善基金網頁圖片）

資料顯示，何劍鋒於1990年代中已來港出任禾峰國際有限公司的董事。

報道稱，公安於周日下午5時33分接報，廣東順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號被歹徒闖入屋，對方疑似攜有爆燃物品，警方隨即前往現場處理。

美的集團創辦人何享健（左）據報於周日（14日）遭挾持，其子何劍鋒經自家別墅旁邊的河游到河對面岸報警求助。（廣東省和的慈善基金網頁圖片）

其後，據稱是美的集團內部人士對內地「鈦媒體」表示「一切平安，等集團公佈」；美的集團暫未作正式回應。

據悉77歲的何享健平時生活沒有保鑣。何享健及其家族在2020年胡潤全球富豪榜中排名41位，擁有約260億美元（約2030億港元）資產。