台灣政府港澳資產調查　澳門國父紀念館及港產均由台官員私人代持

台灣傳媒上月報道，因台灣駐澳門人員簽證將到期，拒絕簽署一中承諾書，預計簽證無法續期，將無人派駐澳門，影響台灣政府擁有的「澳門國父紀念館」被沒收，計劃「出售」至私人名下。

《香港01》透過澳門、新加坡和香港查冊，發現台灣政府擁有的港澳資產，包括澳門國父紀念館、香港的浸大荃灣校園及尖沙咀物業，均以公司名義持有，股東或董事均為台灣政府官員，而非像美國政府在港資產那樣，由政府或領事館名義持股。

陸委會表示，台灣政府在港澳資產，皆依當地及台灣法令持有及使用，會妥適處理並盡力確保財產安全。



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最後駐澳官員簽證本月底到期

台灣傳媒9月13日報道，台灣駐澳門的官方機構「台北經濟文化辦事處」剩下三位官員，最後一人簽證將於10月30日到期，台方研判若官員不簽署「一中承諾書」，將不獲續發簽證。報道稱，若無正式人員派駐澳門，屬於台灣政府資產的「澳門國父紀念館」可能或被沒收，因此計劃「出售處置」。

盧長水（左六）為持有澳門國父紀念館公司的股東 ，他曾被派駐澳門「台北經濟文化辦事處」處長，2018年調任駐港處長，但一直無獲港府發出簽證。（陸委會圖片）

星港澳查冊 官員私人代持

《香港01》查閱澳門物業登記局報告，發現位於澳門文第士街1號的澳門國父紀念館，由新加坡註冊公司「APH Syndicate (Singapore) Pte Ltd」持有。

根據新加坡會計與企業管制局查冊文件，APH Syndicate的董事有六人，包括陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬、曾任駐港「台北經濟文化辦事處」官員的陳美春等。

而APH Syndicate的股東為香港公司「港華旅行（代理）有限公司」（Kong Wah Travel (Agent) Limited）。港華旅行的董事包括陳美春、李晉梅和盧長水；股東為盧長水、李晉梅和高銘村。

香港的「台北經濟文化辦事處」，已無台灣官員辦公，亦從金鐘遷至灣仔中環中心。（李澤彤攝）

港府要求加簽一中承諾書 台灣官員去年全撤

盧長水於2013至2017年擔任台灣駐澳門「台北經濟文化辦事處」處長，並在2018年獲委任為駐港「台北經濟文化辦事處」處長，但一直不獲港府發出簽證，未能抵港履新；高銘村曾任駐港辦事處代理處長，而李晉梅曾任駐港辦綜合組組長。

港府2020年要求台灣官員續簽證時，加簽「一中承諾書」，高、李二人拒絕後離港返回台灣。2021年7月，最後一名台灣駐港官員因簽證過期而離港，目前駐港「台北經濟文化辦事處」已無台方人員辦公。而香港和澳門特區政府駐台經貿辦，分別於去年5月和6月暫停運作。

孫中山元配夫人盧慕貞。

孫中山元配曾居國父紀念館

澳門國父紀念館為三層伊斯蘭教摩爾式建築，原建於1918年，是孫中山兄長孫眉和革命黨人捐款興建，1933年因附近樓房爆炸而重建，是孫中山元配夫人盧慕貞及家人的住所。盧慕貞1952年逝世後，該處於1958年成為國父紀念館，由台灣政府持有。

浸大荃灣校園，前身為珠海學院校舍，為台灣政府資產，由教育部官員擔任董事和股東。（鄭子峰攝）

80年代起陸續出售港澳資產 香港剩兩處

過往台灣政府在港澳有不少資產，但隨着1980年代中英、中葡簽署聯合聲明，台灣政府開始變賣港澳資產。目前台灣政府在港仍有兩處資產，包括出租予浸會大學作辦公室用的浸大荃灣校園；尖沙咀商廈的海華基金會招生辦。

浸大荃灣校園物業 由教育部官員任股東董事

校舍總樓面面積約5.8萬平方呎的浸大荃灣校園，1992至2016年為當時親台的珠海書院校舍，珠海書院搬到後，2017年以每月60萬元租金租予浸大，為期12年，用作九龍塘善衡校園重建調遷。

目前該處物業由「廣邑有限公司」（World Manor Limited）持有。公司股東為廖興國和林世英，分別為台灣教育部主任秘書和官員；董事為廖興國和劉瑞生，劉為太平洋文化基金會執行長。教育部有規章列明，派駐至廣邑有限公司擔任董事的官員權責。

台灣政府持有尖沙咀海防大廈的單位，為海華服務基金用作招生升學推廣。（盧翊銘攝）

尖沙咀物業用作升學招生

台灣政府在港的另一處資產，為尖沙咀海防大廈的幾個單位，由台北經濟文化辦事處海華服務基金作台灣升學、招生用途。該處由香港註冊的擔保有限公司「海華服務基金有限公司」持有，公司董事為杜嘉芬、盧長水、陳美春、李晉梅。

陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬，為持有澳門國父紀念館的新加坡公司，以及持有香港尖沙咀海防道海華服務基金物業公司的董事。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

陸委會回應：依當地及台灣法令持有及使用

《香港01》就台灣政府港澳資產的風險、是否由台灣官員私人持有、有無計劃出售等事宜，向陸委會查詢，陸委會回應表示，台灣政府港澳資產，皆依當地及台灣法令持有及使用，會在利益前提下妥適處理並盡力確保安全。