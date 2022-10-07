凱施餅店欠薪　遭入稟追欠稅欠租2000萬　擁億元物業屢抵押借貸

凱施餅店拖欠員工8月份薪金及強積金供款，指經營上面對嚴峻考驗。《香港01》發現，凱施餅店母公司於9月底，遭稅務局入稟追討逾1400萬元稅款，近年亦屢遭業主及債主追租、追債，單計今年已被追討近540萬元租金。

凱施餅店母企擁有多個地舖及住宅物業，市值逾億元，惟公司近年多次向財務公司借貸，並以有關物業作抵押。今年8月，有債主向法庭申請押記令，確保公司還款後才能買賣物業。公司董事持有的九龍城豪宅，自2021年底起，亦被多名債主入稟申請押記令。



凱施餅店被爆拖欠員工薪金及強積金供款，《香港01》發現其母公司遭稅務局及業主追討稅款及租金。（凱施餅店官網）

稅務局入稟追欠稅1400萬元

被爆「拖糧」的凱施餅店，由蕭偉堅家族的凱施食品有限公司持有，公司董事蕭偉堅及元雪全，同時兼任股東，報住同一地址；公司另外兩名股東蕭偉成及蕭偉明。董事之一的元雪全是資深舖位投資者，亦曾入市投資九龍塘牛津道1號雙號洋房、何文田天鑄複式單位等豪宅。

翻查資料，凱施食品於9月底，遭稅務局入稟追討逾1400萬元稅款，公司近年屢遭業主及債主追租、追債。單計今年，凱施餅店已有13宗被業主入稟追租的紀錄，涉及至少七間分店，合共被追近540萬元。13宗入稟中，有五宗個案的業主向高等法院要求收回舖位。

被追租的分店中，粉嶺分店今年8月被追6個月、近60萬元租金。凱施食品選旗下另一品牌麵包秀荃灣店，6月亦被追兩個月、近30萬元租金。

凱施食品擁有多個地舖及住宅物業，當中包括一個九龍塘又一居單位。（資料圖片／呂穎姍攝）

物業市值過億 多宗抵押借貸

凱施食品擁有多個地舖及住宅物業，當中包括鰂魚涌海光苑兩個地舖、九龍塘又一居單位等，合共市值逾億元。不過，凱施食品近年向多間財務公司借貸，並以有關物業作抵押。今年8月，有債主向法庭申請押記令，確保公司還款後才能買賣物業。

翻查資料，董事兼任股東蕭偉堅及元雪全，皆報住九龍城豪宅碧華花園，單位由元雪全及蕭偉堅的兒子蕭霆鋒共同持有。不過，由去年10月起，多名債主先後入稟，向法庭申請押記令。

凱施餅店於1980年成立，據其官網資料，全港現有54間分店。凱施亦持有半熟蛋糕專門店品牌「半熟工房」，由蕭霆鋒經營。

酒店及餐飲從業員協會周三（5日）發聲明，指凱施餅店拖欠員工薪金。

凱施餅店被爆拖欠員工8月份薪金及強積金供款，據積金局調查資料，凱施餅店8月份拖欠強積金供款共約76萬元，涉及約580名員工。

凱施餅店周四（6日）發出聲明指，受到長達兩年多的新冠疫情衝擊，在經營上面對前所未有的嚴峻考驗，已實行不同開源節流方案，又承認由於財務上安排，部分員工8月份薪金未有及時發放。聲明又指，管理層正積極跟進事件， 承諾將於本周內安排悉數發放欠薪。