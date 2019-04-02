【社區健康型活墟】復活節好去處推介 ﹗

踏入四月，最期待的畫面出現啦，就是…01型活墟返黎啦，今次會殺入灣仔區! 不論男女老幼、一家大細、朋友、情侶都可以襯復活節假期一齊行戶外墟市。今次型活墟以運動健康為主題，活動節目多籮籮，包括一系列健康運動主題及手作攤檔，亦有創意手藝工作坊供參與，同場加映明星、busker及體育表演、仲可親身參與新興運動及體能挑戰，實行有得睇、有得買、有得食、有得玩，盡情享受美好的假日!

活動資料: 日期: 2019年4月19日 (星期五) 時間: 下午12至6時 地點: 灣仔修頓足球場

健康運動主題及手作攤檔:

運動用品: 玉木香港 (劍球)、磁叉天然美療有限公司、MOMO Jersey、2nu Sunglasses

健康物品 / 食品: Inspiro Aroma、KANO_hk、薑寶仔、OilSoap、花研草說、泰營 thaichoice、Green Organic

手作工藝品: Seriousbyshu、Handmadeship、Kanny's Living Art Studio、Specific One、Travis Leather Workshop、Manman workshop、Malic

環保物品: Eco-Greenergy綠行俠、收皮／蜜蠟布

+ 16 + 15 + 14

創意手藝工作坊:

型活墟邀請到本地手作團體及導師開班教學，讓你於假日體驗手作樂趣，包括: 蘇木紮染工作坊、春日轉季潤膚乳液、潤唇膏工作坊及藍曬工藝體驗工作坊。





蘇木紮染染工作坊:

紮染工藝透過植物染料，以其汁液於布料上染上天然顏色，配合其染料的流動、紮綁的鬆緊度、布料的材質等創造出獨一無二的紮染作品。坊間多以藍染及黃染為主，型活墟是次帶來蘇木紮染，染色後可染出清新亮麗的紅色，工作坊可讓參加者學習不同的紮染技法，創造出充滿個人風格的花。





春日轉季潤膚乳液、潤唇膏工作坊:

隨著季節改變，為了讓肌膚得到真正的滋潤和舒爽，天然潤膚乳液及潤唇膏為轉季必備之選。工作坊讓參加者清楚了解配方與製作過程，親自動手製作自己專屬的無添加潤膚品，讓肌膚得以滋潤，呵護每吋肌膚。



藍曬工藝體驗工作坊:

在這數碼時代，有多久沒把相片實體地呈現出來? 時常聽聞曬相需於黑房進行，是次工作坊將於日光下，以藍曬法 (Cyanotype) 製作出藍曬作品。工作坊導師亦會講解藍曬工藝原理，讓參加者了解底片的製作技巧，利用藍曬專用感光顯影藥水，將影像呈現出來。

工作坊詳情及報名可瀏覽: https://www.hk01.com/article/311963

舞台表演 - 音樂及體育元素:

型活墟活動源源不絕，舞台上會進行一連串音樂及體育元素表演，包括邀請JW王灝兒、孫慧雪、劉卓軒等獻唱歌曲，森美更為【陪著你跑】活動擔任主持。請來人氣busker Mr. Wally 及張振宇即席演唱，仲有才藝小朋友於台上進行鋼琴及小提琴表演，散發音樂氣息。當然不少得多項體育類型表演，包括少林功夫、劍球，及體壇新星進行籃球表演。

新興運動體驗區:

是次型活墟與賽馬會「動力全城」創意體育計劃合作，為參加者帶來「新」動體驗，嘗試新奇、刺激又好玩的新興運動。

旱地冰球－「刺激有趣 安全性高」

旱地冰球源自瑞典、芬蘭和瑞士等歐洲國家，於2014年引入香港，以「不高桿」、「不打桿」、「不推撞」三大原則，締造了一項極具挑戰性和趣味性的團隊運動。加上所需裝備少，碳纖維輕質球桿亦大大提高了運動的安全性；簡易的比賽模式，少至六人便可作賽，適合於社區不同場地推廣。



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旋風球 - 「球路多變 簡單易學」

旋風球源自台灣，於2016年引入香港。運動講求手眼協調、集中力及反應力，但體力要求相對較少，老少咸宜。透過球拍的坑紋及頂部軟膠使發出的球能高速旋轉，輕易做出「上飄」、「側彎」等不同球路。無論單打賽、雙人賽或六人團體賽，只要一球在手，便可即時揮出一記「鬼影變幻球」，成功落於對方場區地面得分。



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體適能挑戰區及運動小遊戲攤檔:

為了更健康及擁有強健體魄，藉著體適能挑戰區學習體適能訓練，了解自己的體適能水平，旨培養恆常運動的習慣，建立健康的生活模式。另外，型活墟內設有多個運動小遊戲攤檔，適合不同年齡人士參與。

到場參與不同型活墟活動，更可獲得01積分，換取豐富禮品，包括01型活墟環保袋、餐具、Pacific Coffee現金券 。

4月19日約定你!