【陪著你跑】貝智基金 x Chocolate Rain慈善跑2019

《香港01》將聯同貝智基金於4月19日舉行【陪著你跑】慈善路跑活動，喚醒大眾對「世界關注自閉症日」的關注，同時讓跑者表達對自閉症兒童一步一步的支持。



現招募30位跑友於活動當日參加灣仔修頓遊樂場的社區健康型活墟，與我們一起用路跑的形式，多了解，關心自閉症兒童的需要。



所有跑手均可獲得 Chocolate Rain 設計的禮物包作為紀念：

1. 個人化環保接合式飯盒 (可刻名)

2. 個人化獎牌 (可刻名)

3. Chocolate Rain 設計手鏈吊飾一個

4. Chocolate Rain 設計大會運動T恤一件 (尺寸資料如下)

活動詳情： 日期：2019年4月19日（星期五） 集合時間：09:45AM 活動時間：10:00AM - 12:30PM 地點：灣仔修頓遊樂場戶外足球場 路線：由社區健康型活墟出發，沿經香港公園，於中環海濱長廊折返 名額：30人 費用：01會員免費 備註：路線中途不設水站，建議參加者自備食水支持環保

《立即報名》

另請參閱《條款及細則》。

截止報名日期：2019 年 4 月 12 日中午 12 時（星期五）

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 5593 6199