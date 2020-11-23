01空間｜聖誕優惠倒數月曆　萬元活動折扣等您拆

聖誕節倒數計時開始！「01空間」即將推出最具話題的「聖誕優惠倒數月曆」，每一格日曆將會提供不同工作坊報名折扣等你拆，讓您親手製作心水聖誕禮物，一起陪您倒數聖誕。

聖誕倒數月曆（Advent calendar）一直流行於歐美地區，近數年這股旋風直捲香港。它們的玩法是，每個禮盒套裝有小禮物，從12月1日開始一直拆禮物到聖誕節，讓每天都有一份小驚喜及感受到聖誕節的幸福感。

「01空間」為大家精心匯聚一系列工藝細膩的手作工作坊，於整個12月將分兩期，提供過萬元限量活動折上折優惠，快來看看第一期的打頭炮精選推介，一起搶走聖誕大驚喜！

【最高勁減$800】種植可愛「多肉」植物 打造聖誕玻璃庭園

近幾年興起了一股種植多肉植物的風潮，多肉植物不僅外型圓潤可愛，而且需要澆水次數較少，就算是比較粗心的人也可以養活！了解更多👉🏻【樹樁生態盆景工作坊】【多肉植物盆景工作坊】【青苔生態盆景工作坊】

【全面6折】聖誕期間限定 以花設計自家聖誕樹

聖誕佳節，又點少得一棵精美浪漫的聖誕樹呢？專業導師教授以保鮮花製作成聖誕樹，配以迷你情侶公仔，親手製作出別與心思的窩心聖誕禮物。了解更多👉🏻【聖誕樹玻璃擺設工作坊】

【低至$500】刻上最愛的名字 親手造純銀戒指

聖誕送什麼才算有誠意？不妨試試花一點心機、時間和金錢，親手做隻銀戒指或手環，刻上對方的名字，順便體驗一下如何用傳統造金工的手法去造一隻銀戒指！了解更多👉🏻【925純銀 戒指／手環／丹麥旋轉手環 工作坊】【銅製手環／戒指／黃銅丹麥旋轉手環 工作坊】

【激減$500】手製日式御守 為至愛送上溫暖祝福

新一年有什麼新願望 ? 定下目標，奮力邁進之餘，也可為自己和朋友送上祝福。御守小香包可以盛載香味包，更可吊掛御守木牌字句，吊掛於車廂、BB車、背包、衣櫥、抽屜內，助你願望達成 ! 了解更多👉🏻【御守小香包 工作坊】

過萬元活動折扣 陪您倒數迎聖誕

尚有更多不同的DIY手作工作坊，讓大家在12月裡都能天天揭曉各款驚喜折扣，愉快倒數聖誕節及新年的來臨！敬請密切留意「01空間」活動平台及「01空間」Facebook的最新公佈！

關於01空間：致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於你的個人活動空間，綻放生活無限。

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