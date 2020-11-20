【足本重溫】財經專家教你睇【拜登概念】板塊與股票

11月18日《香港01》邀請連敬涵先生，黃耀宗先生及鐘俊鏘先生剖析美國大選之後，最值得關注的趨勢板塊與股票。

選戰結果會否出現【黑天鵝】？

美國大選爭議熱度不散，許多投資者都想知道政壇變局會如何影響股市走勢，選戰結果是否仍有變數。連敬涵先生認為市場對選舉結果已有預期，且與2020年選後爭議情況有較大分別，理應變數不大。黃耀宗先生亦同意市場最值得擔心的時間已經過去，資金已經逐步流入基礎建設、能源電網相關板塊，暫時未見到需要避險的需要。鐘俊鏘先生則補充，目前資訊複雜難辨，雖然市場正面，但如若持有重倉可以考慮減低倉位避免極端情況出現。

疫苗利好是否已令市場過度升溫？

連敬涵先生表示，疫苗研發進展令人滿意。但隨著好消息接踵而來，對於市場刺激的作用會逐步減少。細節如可應用時間，生產量，接種量等仍是未知。市場係呢個方面可能“炒快左”。

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《香港01》邀請鐘俊鏘先生，黃耀宗先生及連敬涵先生剖析美國大選之後，最值得關注的趨勢板塊與股票。

新能源點選？傳統能源玩完？

關注大選的投資者都知道，新能源是拜登政策中重要一點。但新能源概念這樣廣闊，究竟有哪些板塊更值得關注？黃耀宗先生表示，其實無論白宮誰人入主，新能源都是大勢所趨。2025-2030年新能源板塊機遇非常大。例如智慧電網，不但適應“減碳”號召，更能提供大量就業機會，“一雞幾味”適宜當前環境。鐘俊鏘先生表示，雖然新能源令人憧憬，但舊能源亦並非朝夕之間即可被取代。整體環境因貿易戰聲勢減弱仍有利好。

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