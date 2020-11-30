01空間｜手製窩心聖誕禮物　十大超人氣手作工作坊推介

聖誕節唔知買咩禮物好？買得貴但又怕對方唔鍾意...不如試下親手製作禮物，送禮自用兩相宜，物輕情意重兼且心意無價！亦可當假日節目，一齊參加工作坊，和親朋好友、閨蜜情侶、一家大細增進感情！

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（報名後，可於2021年3月31日或之前預約上堂日期及時間。）

「01空間」十大超人氣手製禮物工作坊推介：

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第１位： 榮獲設計節慶禮品獎的月夜星願燈，親手創作屬於您的星球，為他／她送上窩心聖誕小驚喜，現低至68折👉🏻【月夜星願燈工作坊】

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