01空間 | 製作甜蜜驚喜 30+DIY情人節禮物小點子

撰文： 劉柏亨 最後更新日期： 2021-02-04 18:18

情人節又到，未諗到送乜畀另一半，又唔想就咁買份禮物？「01空間」搵咗超過30個工作坊，無論送畀她或他都有，仲可以一齊Sweet住整只屬於你地嘅禮物，快啲把握埋限時優惠，親手製作一份甜蜜驚喜！

情人節DIY禮物工作坊優惠

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限時推廣碼：【DIYLOVE】

💏Sweet爆一齊整

一起走過經歷過，最令人懷念，如何令記憶保留？一起參加工作坊，一同構思作品顏色、設計及選料，親手製作過程中，互相幫助、提供意見，最後除了各自完成一份獨一無二的作品外，相信必定能夠增進彼此感情。👉按此尋找更多工作坊

👦送「他」之選

男生一般較理性，買東西一向以實用為主。因此，女生們可以親手製作一份生活上可以用到的禮物給您的「他」，製作當中可以花點心思加上獨特語句或裝飾，使禮物更有意義，定必能感動「他」。👉按此尋找更多工作坊

👧送「她」之選

送禮物對男朋友一向是一大難題，其實女生很容易取悅，收到一份心思禮物比一份名貴禮物更為開心感動。大部分女生都喜歡收花，送「她」小花園、心形樹及押花系列最適合不過，可以將您的心意永久保存。投其所好亦是長勝法則，以她喜愛的動物／卡通人物／圖案（馬賽克、格紋、等）親手製作首飾／擺設／用品，「她」一定很高興。👉按此尋找更多工作坊

+ 7 + 7 + 7

🏠家中輕鬆DIY

太忙？沒有時間？其實現時工作坊都可以在家ＤＩＹ，材料包直送到家或自取，輕輕鬆鬆在家觀看教學影片，不明白的地方亦可隨時重播。今個情人節與情人在家一起製作屬於您們的香味或馬賽克燭台／燈吧！👉按此尋找更多工作坊

❤️送「家人／毛孩／朋友」

誰說情人節專屬情人限定？您亦可以藉節日關心身邊家人／毛孩／朋友，製作一份小心意，令他們感受您的愛。👉按此尋找更多工作坊

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