WWF地球一小時2021

撰文： 劉柏亨 最後更新日期： 2021-03-18 12:00

由世界自然基金會（WWF）主辦一年一度的「地球一小時」將於2021年3月27日（星期六）晚上8時30分舉行，鼓勵家庭及商戶於當晚，關上不必要的電燈及耗電產品一小時，藉此喚起所有人士的環保意識，並以行動應對全球暖化問題，減少消耗地球資源。與此同時，01空間鼓勵大眾響應環保，進行一個小遊戲，大家只要！分享一個平日環保小習慣，就有機會獲得WWF送出WWF大使同款Tee及精美禮品

本年將以網上直播形式進行，香港區主題將延續「改變生活 變好世界」的精神，並以「照亮海洋未來」為主題，希望加深大眾對保育海洋的關注，呼籲大眾攜手出一分力。

擴大海洋保護區 保護中華白海豚

香港的海洋擁有多樣性生境地和物種，但面對非持續的捕魚活動、日趨頻繁的海上交通、海洋垃圾及噪音污染，以及未來十年將有超過2千公頃的水域會被填海發展，種種問題令到海洋生態飽受威脅。當中易危的中華白海豚亦深受其害，雖然其核心棲息地已移遷至大嶼山西部及南部水域，但仍受船隻碰撞的威脅及船舶噪音干擾，正面臨極艱巨的生存挑戰。

Chinese white dolphin - mother and calf (© Stephen Chan, Cetacean Ecology Lab, SWIMS, HKU)

WWF正在研究透過改劃航道避過主要海豚棲息地、南大嶼水域設立船舶限速區或減少船舶班次，以緩解海上交通對鯨豚的影響。同時採取有效的海洋保育措施，WWF挑選七處海洋優先保育地點，從而實現2023年將10%香港水域劃為海洋保護區的目標，並全力爭取2030年前全球30%水域劃為海洋保護區。

選擇環保海鮮

香港是亞洲人均海鮮消耗量第二高的地區，全球排名第八。每年人均消耗66.5公斤，是全球人均食用量三倍多。由於當中供應主要由亞太地區及世界各地進口，消費者的選擇關乎漁業的可持續，以本地乃至亞太及全球的漁業資源狀況。WWF提倡環保海鮮，鼓勵大眾根據WWF的《海鮮選擇指引》，選擇在綠色或黃色列表中的海鮮，並避免選擇紅色類別，在不損害海洋生態系統的前提下，既能滿足我們的飲食需求，又能滿足我們的子孫後代。

本港生態足印高踞全球

WWF近日公佈最新香港生態足印分析，香港的人均生態足印高踞亞太地區第三位，全球則排第十四位，若全球人類仿效港人生活模式，將需耗用4.4個地球的資源才可滿足消費習慣，揭示了現時生活模式並不利持續發展。報告顯示食物是本港生態足印的最大來源，其中以海鮮及肉類佔最高，分別為30%和25%。生態足印是計算人類需耗用多少具生產力的土地和海洋面積，以供自然資源予人類使用的測量工具，量度單位為「地球公頃」（簡稱gha），數字愈高，代表人類活動對生態系統及生物多樣性的壓力愈重。

20210308_Seafood_guide_© WWF-Hong Kong

為此，WWF 和可持續餐飲發展組織 Food Made Good HK合作，推出One Planet Plate平台，鼓勵本地廚師分享環保餐單，推動可持續發展餐飲。