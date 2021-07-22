東京奧運｜跟著東奧做運動　邊玩邊學運動興趣班優惠推介

東京奧運即將開幕喇！今年加咗幾項新嘅男、女子混合比賽嘅賽事，仲有5項新運動，唔知您最關注邊項運動呢？回顧以往賽事，香港最觸目嘅一定係劍擊、乒乓球同游水喇。見到佢地比賽都心郁郁想玩？「01空間」準備咗一系列老少皆宜嘅優惠活動比您跟住賽程玩！



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三人籃球首亮相奧運 跟著美籃學打波

2020東京奧運有33個運動大項，其中一項為籃球，除了五人籃球之外，今屆奧運亦新增了三人籃球。擁有USA BASKETBALL專業教練團隊的NIKE暑期籃球營，每年推出即爆班，配合全英授課及密集式訓練，均大受家長及小朋友的歡迎，附送NIKE籃球營T-shirt和證書，名額有限，立即按此報名參加！

運動攀登新項目 挑戰自我學攀石

為了吸引年輕族群，2020年的東京奧運首次納入了運動攀登項目，並分為兩個小項：男子全能和女子全能，同時也獲得國際奧會批准納入2024年的巴黎奧運，將連兩屆在奧運會登場。攀岩運動需要運⽤全身肌⾁，又可訓練膽⾊同集中力。想⼀嘗攀⽯的滋味，不妨報名Just Climb的50分鐘的試玩班，體驗世界級攀石線路，立即按此了解更多！

男女足好波連場 專業培訓踢足球

奧運女足開幕前先開頭陣，瑞典女足同美國女足於首輪賽事就要交鋒，可以話係冠軍前哨戰。男子足球比賽其中最值得注目的，莫過於上屆奧運冠軍巴西、亞軍德國將硬碰硬的死亡之組「D組」。踢足球進軍國際不是夢，現時阿仙奴(香港)足球學校直接由英國阿仙奴球會支援，除教授足球知識及技術外，亦能讓小朋友鍛鍊體能、掌握平衡力及發揮團隊合作精神，立即按此了解更多！

港隊出征賽艇成突破 學習划船尋樂趣

港隊首個迎戰的項目將會是開幕日早上上演的賽艇初賽，賽艇手洪詠甄已抵達東京備戰，稱希望發揮水準，激勵港隊的鬥志。而獨木舟生態遊提供不同的體驗，除了豐富的歷史景觀外，導師也會帶大家到紅樹林和魚排，了解西貢自然的海洋生態，立即按此了解更多！

高球界港將爭后冠 一嘗室內高爾夫體驗

港隊陳芷澄是首名出戰LPGA（女子職業高爾夫球巡迴賽）的香港女子高球手，她將第二次出戰奧運。GolfZon室內高爾夫球場有不同的電子練習球道，獨立式鏡頭可分析玩家的揮桿動作，讓大人細路都可以一嘗室內高爾夫體驗，立即按此了解更多！

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跟著東奧做運動8: 滑板 👉🏻Slope Infinity 夏日私人滑雪/滑雪板訓練課程

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協作者：殷海容