香港國際時尚匯展｜逛元宇宙概念互動展區 獨家登記3大時裝匯演

亞洲時尚盛會CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月9日至11日在香港會議展覽中心舉行。今屆展覽將再次開放予公眾入場，除了可於「01空間」登記免費入場外，更獨家直播開幕匯演CENTRESTAGE ELITES以及預留3場精選時裝匯演予01會員參與，名額有限，立即搶先登記睇SHOW！



以多元共融為主題

第 7 屆CENTRESTAGE 將以「Inclusion and Diversity」，即多元共融為主題。來自15個國家及地區、超過230個時尚品牌將展示最新設計系列。展場設計以Metaverse元宇宙概念，迎合大玩科技元素的潮流；大會也新增多個融合虛實體驗的互動展區，務求令公眾更投入這項年度時裝盛事。▶︎立即登記免費入場

大型開幕匯演CENTRESTAGE ELITES將呈獻香港品牌DEMO及日本品牌Children of the discordance，發表2023春夏系列作品，詳情有待公佈，請密切留意香港01的最新消息。「01空間」將會獨家直播開幕匯演及預留3場實體時裝匯演，**立即搶先登記睇SHOW！**

鐘表展同場舉行

香港鐘表展及國際名表薈萃在9月7至11日同期於灣仔會展舉行，展覽將開放給公眾人士入場。今年鐘表展以「與時約定」為主題，設有不同焦點展區，當中包括永恆歲月、World Brand Piazza、潮流時尚、巧匠瑰寶和機械及設備等，匯聚多國品牌，帶來風格不同的名貴及潮流腕表。愛表人士可以超抵價競投心水腕表及參加一連串精彩活動，包括名表匯演、幸運大抽獎、專家講座、研討會及工作坊等。**按此上「01空間」登記，即可免$20入場費！**

CENTRESTAGE 香港國際時尚匯展 2022詳情

展覽日期：2022年9月9至11日 (星期五至星期日)

展出地點：香港會議展覽中心

開放時間：

2022年9月9日10:00 – 19:00

2022年9月10至11日10:00 – 18:00

門票種類:

(1) 免費門票



(2) FFF Fashion Forward GBA 2022 (連門票)

日期及時間：2022年9月9日14:45 – 15:15



(3) 時裝匯演 1 (連門票)

日期及時間：2022年9月10日11:30 – 12:00

參與品牌：Cammiechan, stevie Crowne, Forme De Fluidite, JunW natural, Oplus2, Studio comma, Victor Chan Studio, Yuan Jewellery



(4) 時裝匯演 2 (連門票)

日期及時間：2022年9月11日 14:45 - 15:15

參與品牌：Match Showroom, ABI, Kinks Lab, Alpha Shine, aterlierYVF, athenaeum(m.), viodstudio, Mary Yu, def gear():



憑以上4種門票均可免費收看開幕匯演直播/重播：

CENTRESTAGE ELITES

日期及時間：2022年9月9日 19:00



香港鐘表展 2022 及國際名表薈萃2022詳情

展覽日期：2022年9月7至11日

展出地點：香港會議展覽中心展覽廳1D-E

開放時間：

2022年9月7至8日（星期三至五）10:00–19:00

2022年9月10至11日（星期六至日）10:00–18:00

入場票價：免費 (原價: $20)

