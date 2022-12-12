香港國際生物科技展｜涵蓋醫療保健股票投資等應用 免費開放大眾

香港國際生物科技展 (BIOHK2022) 將於2022年12月14至17日在灣仔會議展覽中心舊翼4樓及5樓舉行。作為香港首個國際生物科技展，屆時超過150名專題演講嘉賓將就不同重點議題發表真知灼見。為期4天的活動包含展覽會、學術演講及項目交流會、一對一商機洽談，有興趣人士可上「01空間」以半價換購門票 (優惠門票只限即日起至12月13日早上10時) 或選擇以公眾日權限登記免費入場。



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展覽每日都有不同的座談會及研討會，內容涵蓋學術及投資，適合公眾參加。當中重點推介活動為12月17日舉行的投資研討會，嘉賓有香港交易所代表及香港上市公司主席等人，參加人士需購買當日上午場或下午場門票。另外，公眾日的演講主題亦包括大眾關注的新冠長期症狀，主講嘉賓為劉明珠醫生（香港臨床研究中心總監）及Sinoveda主席兼行政總裁Dr. Yun K. Tam。主辦方更邀請到香港著名時裝設計師&電台節目主持人鄧達智先生、資深藝人&烹飪專家黃淑儀（Gigi姐）等嘉賓，為我們揭曉當藝術與生物科技結合時所產生的【化學作用】。

展覽會

為來自世界各地的參展商提供一個展示其產品和創新的平台，並藉此機會瞭解全球生物科技行業及相關領域高級管理者和投資者所關注的熱點。展覽會囊括了生物科技和醫藥領域最新趨勢、技術和突破性的創新思維。

學術演講及項目交流會

在兩文三語的互動會議、小組討論和講台演講中，來自不同領域的思想家、科學家、投資者和創業人士將匯聚一堂，就廣泛的議題，分別對研究成果、專業發展和創新思維進行討論與經驗分享。同時亦讓科研人員和業界從業人員就生物科技和其他相關領域的新挑戰、新出現的問題和未來趨勢，交流各自的工作和實際發展經驗。

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一對一商機洽談

展覽亦設有「一對一商機洽談」，協助參展商以投資者、分析師或合作夥伴公司的角色，與潛在的合作夥伴進行面談；通過識別和約見合作夥伴，為公司發展奠定基礎，吸引更多公司進行投資，獲得更大的回報。

香港國際生物科技展詳情

展覽日期：2022年12月14日（三）至12月17日（六）

展覽時間：9:00 – 18:00

展覽地點：香港會議展覽中心(4/F - 5/F) - 香港灣仔博覽道一號



門票種類：請參閱下圖

所有門票需以實名登記，請於付款前填寫資料。

•免費門票 (HK$0) 由李氏大藥房、黃乾亨基金及盈信泰資本贊助。

•一人三天通行証 (參觀人士權限) (原價：HK$500，01空間獨家半價 HK$250)

•五人三天通行証 (參觀人士權限) (原價：HK$1,000，01空間獨家半價 HK$500)

•Day 4 17/12(六) 投資研討會 上午場 11:00 - 12:30 (公眾日權限) (原價：HK$200，01空間獨家半價 HK$100)

•Day 4 17/12(六) 投資研討會 下午場 14:00 - 15:30 (公眾日權限) (原價：HK$200，01空間獨家半價 HK$100)

* 「01空間」獨家半價門票只限即日起至12月13日早上10時