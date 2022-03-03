避免市民不安引發盲搶潮　疫情資訊須公開透明

撰文：李澤民
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最近食衛局局長陳肇始表示，不排除向部分地區實施禁足，不少市民隨即到超市搶購日用品及食物，多區超市的貨架清零。其實香港並非首次出現盲搶潮...