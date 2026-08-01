香港AI產業加速跑：從「不能輸的遊戲」到全球競爭力｜蘇仲成

創新科技及工業局局長孫東在2023年說過一句令人印象深刻的話：「人工智能是香港不得不參加的長跑，也是一個不能輸的遊戲。」兩年多過去，這場長跑香港跑得如何？數據告訴我們：不僅沒有缺席，而且正在全速前進。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

筆者在上週為香港生產力促進局（HKPC）舉辦的中國大學生分享活動進行研究時，深入梳理了香港AI產業的最新發展脈絡。這次分享的對象是一群來自內地頂尖高校的年輕學子，他們對香港的AI生態充滿好奇，也提出了許多尖銳的問題。正是在準備這場分享的過程中，我重新審視了香港在AI賽道上的位置與潛力。

算力基建：5000 PFLOPS背後的雄心

要理解香港AI產業的現狀，先看幾個關鍵數字。2026年，全球AI市場規模預計突破9000億美元。在這個萬億級賽道上，香港的整体算力已達5000 PFLOPS（每秒千萬億次浮點運算），相當於每小時可處理近100億張圖像。

這並非憑空而來。2024年12月投入使用的AI超算中心，提供3000 PFLOPS算力，服務使用率已超過九成。更令人矚目的是位於北部都會區的沙嶺數據園區，至2032年可提供18萬PFLOPS算力，相當於目前香港算力的36倍。換言之，香港的算力基礎設施正以指數級速度擴張。

背後是特區政府的系統性佈局。自2022年底發布《香港創新科技發展藍圖》以來，AI被明確列為優勢產業。2025年《施政報告》進一步將AI提升為「核心產業」，確立「AI產業化、產業AI化」的發展方針。2026-27年度《財政預算案》中，財政司司長陳茂波更提出成立由他親自主持的「AI+與產業發展策略委員會」，初期聚焦生命健康與具身智能兩大方向。

資金層面同樣大手筆：創科產業引導基金100億港元、人工智能資助計劃30億港元、前沿科技研究支援計劃30億港元、香港人工智能研發院10億港元……合計數百億港元的投入，顯示政府對AI產業的重視絕非口號。

科研生態：五所全球前50大學的集群效應

香港在AI科研方面的獨特優勢，在於其頂尖大學集群。香港是全球唯一擁有5所世界百強大學的城市，而在2025年QS世界大學學科排名中，這5所高校的數據科學與AI領域全部躋身全球前50，數量居亞洲之首。其中香港科技大學以世界第17位領跑全港，香港大學第18位，香港中文大學第19位。

這種集群效應催生了HKGAI（香港生成式人工智能研發中心）——香港首個本土大模型。HKGAI成立於2023年10月，由特區政府InnoHK平台資助，香港科技大學領導、多所大學共同參與。2025年2月發布HKGAI V1大模型，2025年底推出智能聊天機器人「港話通」，首月註冊突破50萬用戶，日均對話量逾3萬次。「港文通」公文助手則已服務近5萬名公務員，深度學習香港公文格式與語言習慣。2026年6月發布的HKGAI V3，目標是成為最懂香港政企的「數字香港人」。

HKGAI主任郭毅可教授有一個精闢比喻：「預訓練大模型如同養育孩子，通用能力再強，若不與本地法規、社會價值觀對齊，就無法『懂分寸』。」這正是香港本土大模型的核心理念——不是簡單複製硅谷或深圳的模式，而是打造真正「懂香港」的AI。

商業落地：金融領先，多行業開花

AI在香港的商業應用，以金融行業最為成熟。金管局於2026年3月將生成式AI沙盒升級為「GenA.I.沙盒++」，覆蓋銀行、證券、資產管理、保險等6大業態。第二批共27個試點項目已於2026年初啟動，6家持牌銀行參與，涵蓋多模態AI優化貸款審批、針對深度偽造的實時反欺詐系統、多語言智能客服等場景。

實際案例方面，匯豐銀行在GenA.I.沙盒機制下推出「無感式」客戶體驗優化方案，自助開戶最快15分鐘完成。華為「銀行智慧應用一體機」在金融分析場景下最快8分鐘生成報告，問答準確率超95%。微眾銀行已部署逾百個AI應用場景、超700個Agent，50多位數字員工正式上崗。普華永道報告指出，AI正從金融機構的「效率工具」升級為「戰略轉型核心引擎」，2026年金融行業大模型滲透率預計達到68%。

除金融外，AI在其他行業亦快速滲透。醫療領域，香港理工大學運用超算中心研發基於多模態大語言模型的肝細胞癌精準治療，信息準確度提高28%；醫療領域AI輔助診斷系統在基層醫院滲透率已超60%。零售業方面，2026年香港紅磡海濱迎來了首間境外機器人全自主零售店，機器人不僅能擔任店長，還能實現全天候營業、多語言服務、智能導購、自動結算，被業界視為「物理AI商業化元年」的重要信號。

公共服務方面，特區政府已有約70個部門參與試用HKGAI大模型輔助辦公系統，目標是2026年內推出覆蓋100項政務環節的AI工具，2027年底擴展至不少於200項。「港話通」支持粵語、英語、普通話三語交互，「港文通」則深度學習香港公文格式，兩者共同推動政府數智化轉型。

未來趨勢：從工具到Agent，從數字到物理

展望未來，六大趨勢值得關注。第一，從「工具」到「Agent」——AI智能體崛起。2026年被廣泛認為是AI Agent商業化元年，AI從被動執行指令升級為主動理解任務、自主拆解流程、協同完成目標。Gartner預測，至2026年底約40%企業應用將集成任務型AI Agent。

第二，從「數字」到「物理」——具身智能爆發。AI開始擁有身體，進入現實世界：機器人店長、機器人導購、工業機器人、醫療機器人。2026年5月，首屆香港具身智能產業峰會舉行，香港首個全端具身智能實驗室成立，與24家業界夥伴合作，目標是讓機器人可執行生活服務與工業場景的各類工作。

第三，從「單模態」到「多模態」、從「雲端」到「端側」、從「通用」到「垂直」、從「AI產業化」到「產業AI化」——這些趨勢共同勾勒出AI發展的下一步路徑。

香港的獨特優勢：超級聯繫人的AI角色

為什麼香港有機會在這場競賽中勝出？六個獨特優勢值得強調：「一國兩制」的制度優勢連接國家與世界；國際金融中心地位帶來資本充裕；5所全球前50的AI學科形成頂尖科研集群；中西文化交匯造就國際化人才與多語言環境；完善的法治體系與數據跨境機制保障安全；大灣區協同實現科研與產業鏈的完美配合。

郭毅可教授曾提出「大疆創新模式」的類比：香港負責頂尖科研（基礎研究），深圳負責產品研發與迭代，珠三角負責成熟生產線與規模化生產，全球負責市場拓展。這個模式完全可以複製到AI產業——香港的科研加大灣區的產業鏈等於全球競爭力。

當然，挑戰依然存在：既懂業務又懂算法的複合型人才稀缺、企業數據質量參差不齊、如何在創新與風險之間找到平衡、僅部分機構已構建「AI優先」文化。但正如孫東局長所言，這是「一個不能輸的遊戲」。

問題不是「AI會不會改變我的行業」，而是「我如何主動擁抱AI，成為變革的受益者」。AI產業化，產業AI化——這不僅是香港的戰略，也是每個企業、每個人的行動指南。