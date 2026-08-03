成本減四成，市場增十倍：馬來西亞AI出海的實戰邏輯｜蘇仲成

七月我在生產力大樓的Future Theatre發表了一場題為「透過馬來西亞走向東盟」的演講，面對台下眾多尋求出海機遇的香港企業家，我想傳達的核心信息很明確：馬來西亞不僅是地理上的鄰國，更是香港企業進入東南亞市場的戰略跳板與文化縮影。作為《星洲日報》的AI專欄作家，我過去在馬來西亞的實踐經驗告訴我，這裡蘊藏著被低估的AI應用藍海。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

為什麼選擇馬來西亞？答案藏在三個關鍵詞中：成本優勢、文化親和力與政策紅利。相比新加坡，馬來西亞的營運成本低30%至40%，但其華人占比約23%，語言相通（廣東話、普通話、英語），且深受TVB文化影響，溝通成本極低。更重要的是，馬來西亞政府正大力推動數位轉型，《Malaysia Digital Action Plan 2030》明確將AI列為重點發展領域。2024年，馬來西亞ICT領域核準投資達1,417億林吉特（約300億美元），較前一年增長三倍，微軟、谷歌、亞馬遜AWS、字節跳動及英偉達等科技巨頭紛紛重金佈局，總投資額超過100億美元。這股國際資本的湧入，標誌著馬來西亞已從低成本製造基地轉向技術研發中心，為香港中小企提供了絕佳的技術落地場景。

在生態系統層面，馬來西亞的AI治理框架日趨完善。2024年12月成立的國家人工智能辦公室（NAIO）統籌國家AI戰略，同年9月發布的《國家AI治理與倫理指南》確立了公平性、透明度、問責制等七大核心原則。更值得注意的是，東盟於2024年2月發布《東盟AI治理與倫理指南》，強調解決數據代表性不足問題，這意味著跨境合規標準正在統一，利好區域化運營的企業。對於香港企業而言，這降低了進入多個東盟市場的法律門檻。

從行業機會來看，電子商務、金融科技與智能製造是三大黃金賽道。馬來西亞電商市場2024年規模約150億美元，預計2030年達到250億美元。我曾見證一家港資電商通過部署多語言AI客服系統，將客戶響應時間從5分鐘縮短至2分鐘，滿意度提升35%，人力成本降低40%。在金融科技領域，馬來西亞無信貸記錄人群龐大，AI可通過電信數據、電商交易記錄等替代數據進行信用評分，填補傳統銀行覆蓋不足的空白。而在製造業，隨著《新工業總藍圖2030》推進，預測性維護、供應鏈可視化等AI應用能幫助企業減少45%的設備停機時間，節省30%的維護成本。

然而，出海之路並非坦途。文化差異、數據合規、人才短缺與基礎設施限制是四大挑戰。馬來西亞商業禮儀、宗教習俗（如清真認證）與語言混用現象（馬來語、英語、中文交織）需要企業深度適配。2023年修訂的《個人數據保護法》（PDPA）加強了處罰力度，要求企業實施數據本地化存儲策略。此外，馬來西亞AI人才缺口約4.3萬人，高級工程師年薪雖僅約20-35萬港元，但競爭激烈且易流向新加坡。我的建議是：聘請本地顧問團隊提供文化指導，與當地大學建立實習計劃培養初級人才，並採用雲端優先架構應對網絡帶寬波動。

實戰層面，我提出「三階段出海路徑」。第一階段（0-6個月）聚焦市場測試，選擇單一場景MVP驗證產品市場契合度，預算約80-125萬港元；第二階段（6-18個月）規模擴張，建立本地團隊與多渠道營銷體系，年預算約230-330萬港元；第三階段（18個月後）區域輻射，以馬來西亞為基地管理印尼、泰國、越南業務，目標年收入突破5,000萬港元。關鍵在於「早進入，早學習」——市場窗口期正在關閉，先進入者有機會建立品牌壁壘。

展望未來，Google-Temasek-Bain報告預測2030年東盟數位經濟規模將達到1萬億美元，而目前AI滲透率低於20%，增長空間巨大。對於香港企業而言，馬來西亞不僅是成本窪地，更是理解東盟多元文化、測試AI產品本地化適應性的最佳實驗室。在人工智能時代，技術邊界日益模糊，唯有深耕本地、合作共贏，方能在这片熱土上開闢出新天地。當我們站在維多利亞港回望南洋，看到的不仅是地理上的鄰近，更是數字經濟浪潮中不可錯失的歷史機遇。