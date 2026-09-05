OPC基地的興起：如果只是Business Centre又有甚麼新意｜蘇仲成

最近我搬進了金鐘一個頗大型的 Business Centre，在裏面租了一個小型單位工作。

地方很方便，有會議室、有接待、有公共空間、有不同大小的辦公室。每天進出的人很多，有做顧問的、有做貿易的、有 Startup、有專業服務公司，也有不少只有一兩個人的小型企業。

坐了幾天之後，我忽然想到最近非常流行的一個名詞：OPC 基地。

OPC，就是 One Person Company，一人公司。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

我第一個反應其實非常直接：

這和我現在坐着的 Business Centre，到底有甚麼分別？

如果 OPC 基地只是提供一張桌、一間房、一個地址，再加上一些會議室、茶水間和活動空間，那麼老實說，它並沒有重新發明任何東西。

Business Centre 幾十年前已經在做。

Coworking Space 十多年前亦已經在做。

真正值得討論的問題反而是：

今天有了 AI，我們可不可以重新定義這種地方？

例如，我現在所在的 Business Centre 裏面，可能已經有幾十甚至上百間中小企業。

但我不知道隔壁公司做甚麼。

隔壁亦不知道我做甚麼。

可能樓上有人正需要 AI 培訓，而我就在樓下。

可能我需要一個 Designer，而走廊另一端剛好有一間設計公司。

可能有人正在找會計、Marketing、影片製作、跨境電商、IT Support，甚至投資者，但大家每天在同一個地方出入，卻完全不知道對方存在。

這其實是一件非常荒謬的事。

我們共享了同一個地址、同一部升降機、同一間 Pantry，甚至每天喝同一部咖啡機沖出來的咖啡，卻沒有真正共享大家最有價值的東西——

能力、客戶、需求、知識和生意機會。

這亦令我開始想：

如果有一個 AI Agent，真正「認識」整個 Business Centre 入面的每一間公司，事情會不會完全不同？

AI 可以成為一個「商務中心經理的第二大腦」

假設每一間進駐公司的資料，不再只是一張租約和公司名稱。

而是建立一個動態的 Business Profile：

這間公司做甚麼？

有甚麼專長？

服務甚麼客戶？

需要甚麼資源？

最近正在找甚麼生意？

有甚麼 Capacity 可以承接項目？

這些資料如果交給 AI 去整理，就會形成一個非常有價值的 Community Knowledge Graph。

當其中一家公司說：

「我需要一個人幫我做網站。」

AI 可以立即回答：

「你樓上有兩間公司做網站，其中一間專做中小企，另一間專做跨境電商。」

另一家公司說：

「我有個客戶想做 AI 短片，但我自己不懂。」

AI 可以回答：

「中心內有三個團隊有相關能力，我可以幫你配對。」

再進一步，AI 甚至可以主動發現機會。

例如它發現：

A 公司有客戶但缺技術；

B 公司有技術但缺客戶；

C 公司懂內容；

D 公司懂銷售。

那麼它可不可以建議四間公司一起組成一個 Project Team？

這時候，Business Centre 就不再只是租辦公室。

它開始變成一個 Business Network。

OPC 真正的價值，不是「一個人做晒所有事」

很多人聽到 OPC，都容易誤解成：

「一個人開公司，一個人做晒所有工作。」

我反而認為完全相反。

AI 時代的 One Person Company，並不是叫一個人變成超人。

而是讓一個人可以透過 AI Agent，以及一個強大的外部協作網絡，獲得以前只有中型企業才有的能力。

一個人可以有 AI Researcher、AI Marketing Assistant、AI Content Creator、AI Customer Service。

但是當真正需要專業工作時，仍然可以找到真人合作。

所以未來最強大的 OPC 基地，不應該只是放很多 One Person Company 在同一棟樓裏。

而應該是令這些公司可以非常快速地組合。

今天你是一間一人公司。

明天有一個大型項目，你可以與另外五間 OPC 組成一支十人的 Team。

項目完成之後，大家再各自獨立。

公司由固定組織，變成一個 Dynamic Network。

而 AI，就是中間的 Coordination Layer。

從 Coworking Space 進化成 Business Matching Platform

所以我認為，OPC 基地真正的突破點，不應該是「空間」。

而應該是三件事：

第一，是 **Community**。

不是辦 Networking Event 拍幾張相，而是真的知道每一個會員是誰、做甚麼、需要甚麼。

第二，是 **Matching**。

將需求與能力即時配對。

第三，是 **Business Distribution**。

這一點最重要。

如果一個 OPC 基地真的要有價值，它甚至應該主動幫會員找生意。

例如，基地可以有自己的 AI Business Development Agent，每天搜尋企業需求、Tender、政府項目、市場合作和商機。

然後根據會員能力，自動將項目推薦給最適合的公司。

甚至可以由基地承接一個大型項目，再拆分給不同 OPC 完成。

如果做到這一步，我認為 OPC 基地才真正和 Business Centre 分開。

因為 Business Centre 收的是租金。

而 OPC Platform 創造的是交易。

最值得看的 KPI，不是出租率

傳統 Business Centre 最重視的 KPI 是 Occupancy Rate。

有多少房租了出去？

每平方米收入多少？

租戶平均留多久？

但如果是下一代 OPC 基地，我認為 KPI 應該完全不同。

例如：

會員之間產生了多少次合作？

每個月產生多少 Business Matching？

替會員帶來多少生意？

多少個 Project Team 是由基地促成？

加入基地六個月後，會員收入有沒有上升？

這才是真正有意思的數字。

甚至我會講得更極端一點：

未來最成功的 OPC 基地，未必是租金收入最高的地方，而可能是會員生意增長最快的地方。

香港其實非常適合做這件事

我最近坐在金鐘的 Business Centre，更加覺得香港其實很適合發展這個模式。

因為香港有大量 SME、專業人士、自由工作者、顧問和一兩個人的小型公司。

大家的問題往往不是沒有能力。

而是太分散。

有人有客戶但沒有人手。

有人有能力但沒有客戶。

有人有產品但不懂 Marketing。

有人懂 Marketing但沒有產品。

今天我們其實已經將這些人放在同一棟樓裏。

欠缺的，只是一個 Intelligence Layer。

以前做不到，是因為沒有一個人可以每天記得幾百間公司的能力和需求。

今天 AI 可以。

所以我現在愈來愈相信，OPC 基地真正有價值的地方，不是「提供一人公司的辦公空間」。

而是利用 AI，把很多一人公司連接成一間看不見的大公司。

每一個人仍然保持自己的品牌、自由和專業。

但當生意出現時，可以即時組合。

當資源不足時，可以互相補位。

當有人有機會時，可以將機會流進整個 Community。

這才是真正值得期待的 OPC 模式。

我甚至會用一句說話去形容：

Business Centre 賣的是空間，下一代 OPC 基地賣的是「生意發生的概率」。

如果只是換一塊 OPC 招牌，再繼續出租房間，那沒有甚麼革命。

但如果 AI 可以令同一個空間裏面原本互不認識的幾百間公司，開始互相認識、互相合作、互相分派生意，甚至共同承接項目，

那麼我們重新定義的，就不只是一個共享工作空間。

而是一個真正的 AI-powered Business Community。