黑色十月後必學！AI防詐、獲客、求職實戰三堂課

騙徒用 AI 仿冒聲音和影像行騙、客人改為直接問 ChatGPT 該選哪間店、求職者投完履歷卻石沉大海——AI 已經改變工作與生活的遊戲規則。2026 年 10 月下旬的「黑色十月」網絡安全風暴更清楚顯示，AI 既能幫人找出系統漏洞，也能令騙徒更快出手。



由 Humantyze 主辦、香港01（HK01）擔任媒體合作夥伴的「AI 實戰：工作與生活三堂課」（AI for Work and Life: Three Practical Sessions），將於 2026 年 11 月 25 日（星期三）在私人會所 Soho House Hong Kong 舉行。三位網絡安全、AI 搜尋及求職專家將各自主持一場 45 分鐘實戰課，並以騰訊 WorkBuddy 等 AI 智能體即場示範。參加者只需帶備手機或手提電腦，即學即用，翌日就能落地。免費入場，名額有限，先到先得。

第一課｜AI 時代防詐騙：拆解最新網絡威脅

2026 年 10 月下旬，研究人員借助 AI 在全球約七成網站採用的 PHP 編程語言中找出嚴重漏洞，消息公開後攻擊嘗試數以百萬計，多國政府一度將部分官方網站暫時下線。同期，國泰航空亦公布因外部供應商遭入侵，約五萬三千項訂位資料外洩。這些事件之間雖未證實有直接關聯，但已向外界發出清晰警示：AI 正令發現漏洞和發動攻擊的速度大大加快，企業和個人都要跟上。

第一節課將結合近期真實案例，拆解最新形態的 AI 威脅：大規模散播假資訊、操縱輿論的機器人群（Bot Swarms），以及結合 AI 偽造聲音和影像的詐騙手法。主講嘉賓亦會示範如何借助並透過騰訊 WorkBuddy 等 AI 智能體，協助辨別可疑訊息、核實資料來源，以及察覺帳戶異常活動，為日常網絡安全多加一道防線。

課程時間：2:00 – 2:45pm（45 分鐘）

主講嘉賓：顏國定（NyxLab 聯合創始人兼 CEO、TED 演講嘉賓、前 PwC 合夥人，擁有逾 20 年網絡安全諮詢經驗）

核心重點：了解「黑色十月」帶來的啟示、識破 AI 語音與視像詐騙、運用 AI 智能體加強日常防護

適合對象：中小企業主、管理階層、自僱人士，以及希望保障個人與家庭數碼安全的大眾

離場收穫：學會辨別 AI 詐騙的關鍵破綻，以及如何用 AI 智能體為訊息和帳戶多加一重把關。

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第二課｜AI 搜尋找不到你？GEO 品牌曝光實戰

消費者搜尋習慣正急速轉變。愈來愈多潛在客戶不再逐頁翻查搜尋結果，而是直接問 ChatGPT、Gemini 或 Perplexity「邊間好？」。品牌能否出現在 AI 的答案和推薦名單中，已直接影響生意。

第二節課將以淺白方式講解生成式引擎優化（GEO，Generative Engine Optimisation）及 AI 搜尋的運作原理，並即場示範如何借助 AI 智能體，檢視主流 AI 模型目前如何描述你的品牌、撰寫更容易被 AI 引用的內容，以及每週追蹤品牌曝光的變化。

曝光之後，還要把查詢變成生意。課堂亦會簡介如何用 AI 智能體跟進新查詢、起草報價，並保留人手審批，確保對外資訊快而準。

課程時間：3:15 – 4:00pm（45 分鐘）

主講嘉賓：杜展博（Soft Epiphany 創始人、前 Google LCS 及 SA360 駐港專家、GEO/SEO/SEM 領域資深專家）

核心重點：掌握 GEO 生成式引擎優化原理、提升品牌在主流 AI 的引用率、用 AI 把查詢轉化為生意

適合對象：中小企業負責人、品牌經理、市場推廣人員、自由工作者及電商經營者

離場收穫：知道主流 AI 現在怎樣描述你的品牌，以及提升被 AI 引用機會的具體做法。

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第三課｜AI 求職實戰：由定位到獲聘

就業市場競爭激烈，逐份人手修改履歷既費時，又未必切中僱主需要。第三節由擁有近三十年公關與高管培訓經驗的高展鵬主持，帶參加者走過求職的每個環節，示範如何借助 AI 智能體：釐清職涯定位和目標崗位、研究目標企業和行業、按職位要求修改履歷和求職信、拓展人脈並撰寫聯絡訊息，以至模擬面試和準備薪酬談判。

課堂更會示範三款實用求職智能體，並講解如何自行搭建：

•「職位偵察智能體」：每日自動搜尋相關職缺、評估契合度，並更新求職進度表；

•「面試作戰室」：根據目標企業和面試官背景，模擬對方的提問風格進行多輪練習，並即時評分和給予建議；

•「AI 形象檢視」：檢視 ChatGPT 等主流 AI 工具如何描述你的公開資料，趕在僱主搜尋你之前優化網上形象。

課堂亦會清楚說明哪些步驟可以放心交給 AI，哪些必須由自己把關。

課程時間：4:30 – 5:15pm（45 分鐘）

主講嘉賓：高展鵬（Humantyze銘導 創始人、資深企業教練及危機與公關顧問，擁有近三十年公關及高管培訓經驗

核心重點：建立職位搜尋及進度追蹤系統、擬真面試模擬與即時反饋、優化個人在 AI 系統中的公開形象

適合對象：計劃轉換跑道或晉升的職場人士、應屆畢業生，以及希望以 AI 提升求職效率的專業人員

離場收穫：掌握三款求職智能體的搭建方法，翌日即可開始使用。

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三選一，立即留位

三位講者將結合最新案例和實用工具，由認識風險、掌握方法到即場操作，讓你把所學直接帶回工作和生活。

每位參加者可選擇報名其中一節，先到先得。活動以廣東話進行。當日請帶備手機；如需預先免費安裝騰訊WorkBuddy，請瀏覽：https://www.workbuddy.ai/?fromSource=gwzcw.23945913.23945913.23945913

AI 實戰：工作與生活三堂課（AI for Work and Life: Three Practical Sessions）

日期：2026年11月25日（星期三）

時間：下午 1:30 登記入場｜第一課 2:00｜第二課 3:15｜第三課 4:30（各 45 分鐘）

地點：Soho House Hong Kong 一樓 House Studio

費用：免費

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