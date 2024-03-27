DSE資訊｜升學出路選擇多　專家傳授選科策略：興趣為先展現潛能

DSE公開試是中學生涯的一個重要里程碑，但展望未來，選擇合適的升學道路對於同學職業和專業成長更為關鍵。現時香港有多元化的升學選擇，課程的入學要求亦有不同，香港輔導教師協會曾志滔副主席（曾sir）日前於VTC和青協合辦的講座中，就為同學深入剖析DSE多元升學資訊及數據，並傳授選科策略，他提醒同學選科應以興趣為先，加上理性評估個人能力等因素，鼓勵同學及家長開放地探討對升學的想法，攜手面對及計劃升學前路。

攝影：黃寶瑩



升學選擇沒有「最好」 只有最「合適」

對於DSE眾多的升學出路，曾sir引用歌詞「誰都可發光 只要找對地方」，啟發同學跟隨興趣及專長揀選課程，「同學需要仔細想想︰別人認為好的科目，是否就等於適合自己呢？每個人的興趣和性格都不同，選科最重要是找到合適的方向，將來發揮自然會得心應手，更能盡展潛能。升學選擇沒有『最好』，只有最『合適』。」曾sir建議同學確定志向後，亦要留意同一專業範疇，不同課程的入學條件，如成績和計分方法、面試安排以及報名日期等，把握入讀心儀課程的機會，例如部份院校提前報名有機會於DSE考試前派出「有條件取錄」，同學便可更專心備戰DSE，放榜後亦可根據成績揀選課程入讀。

曾Sir 提醒同學DSE後選科應以興趣為先，再理性評估個人能力等因素，切忌盲目跟風。

曾sir具有多年的輔導經驗，陪伴不少同學共行DSE升學路，他認為父母的支持及協助亦十分重要，他鼓勵家長嘗試開放地與子女探討升學的想法，「現時的考試及升學模式與昔日大相逕庭，家長可嘗試從子女角度出發，細心聆聽，了解他們決定背後的動機，正視子女真正的需要，讓子女可以更全面地發展自己的潛力。」同時，曾sir亦建議同學坦誠與父母分享自己的想法，相信人生閱歷較豐富的家長，會為同學分析及提供建議。

DSE畢業生分享揀選升學出路及課程的考慮因素，及於VTC的多元學習經歷。

多元升學出路 為不同成績作「幾手準備」

同時，曾Sir補充指現時DSE後的升學階梯非常多元化，同學考獲不同成績也可以找到出路，「如VTC提供的學士學位、高級文憑、基礎課程文憑或職專文憑等不同程度的課程，同學可根據自己的成績揀選合適的起步點，再拾級而上，銜接更高學歷，逐步實現升學理想。」因此，曾sir建議同學可因應個人的能力，估算DSE成績，訂下不同的升學目標，做定幾手準備。

升學出路多元化，同學可根據DSE 成績由合適的入學點起步，繼續升學。

IVE課程與業界接軌 助學生規劃職業生涯

吳啟成（Kelvin）及黃紫倩（Ventress）是早幾年的DSE畢業生，他們亦有分享當初選擇DSE升學出路時的考慮因素，及現時的個人發展。

正面回應壓力 打造畢生受用軟技巧

面對考試及選科，相信同學及家長都有一定的壓力。臨床心理學家李暐曈小姐將於4月13日的《軟技巧是怎樣煉成的》講座中，分享抗壓及建立正面情緒的實用小貼士，助年輕人及家長及早洞悉潛在的壓力來源；同時培養長遠的正向思維，學習應對壓力；講座中亦會分享如何培養「軟技巧」，例如解難、適應和溝通能力等未來職場必備技巧，提升個人競爭力。​​

VTC和青協合辦《軟技巧是怎樣煉成的》講座

親子溝通貼士 提升子女抗逆力

日期：4月13日（星期六）

時間：下午2時30分

地點：香港知專設計學院HKDI (將軍澳景嶺路3號)

(調景嶺港鐵站A2出口）

講者︰李暐曈小姐 臨床心理學家

(講座將網上同步直播)

*講座後設香港知專設計學院(HKDI)校園導賞，參觀設施包括：媒體研究所、時裝資料館、牛仔創意工房等。

（資料及相片由客戶提供）