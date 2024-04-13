DSE｜英文聆聽卷開考改人手點名　考生稱報到易曾出事續用感奇怪

中學文憑試英文科聆聽卷今日（13日）開考，由於「監考易」程式系統連續兩日失靈，即日起停用，改用人手點名，考生繼續使用「報到易」簽到。有考生表示，連續兩日開考前，均不能順利登入「報到易」，反映「報到易」仍存在問題，但考評局只停用「監考易」，認為安排奇怪、自相矛盾，兩個程式均出現問題，質疑為何只取消一個。



文憑試英文科聆聽卷開考，由於「監考易」程式系統連續兩日失靈，即日起停用，改用人手點名，考生繼續使用「報到易」簽到。（盧翊銘攝）

中學文憑試英文科聆聽卷今日（13日）開考，位於何文田的創知中學的試場，有不少考生準備應考。考生黃同學稱，連續兩日都未能順利登入「報到易」，例如卷一開考前，能順利登入程式；卷二開考前，需要再次報到，則不能夠登入，「停留喺個畫面嗰度入唔到去」。

她認為，雖然監考易出事，但能即時改人手點名，所以事件無影響心情或考試流程。她認為，政府需要改善系統，建議尋求更多的資訊科技人員處理，「唔好真係揼九百萬落去整咁嘅App，跟住用唔到啊。」

「監考易」和「報到易」兩個系統均出現故障，考評局解釋，由於問題主要源於「監考易」，所以只停用「監考易」，「報到易」可繼續使用。她認為，安排自相矛盾，兩個系統均有問題，為何只取消一個。

施同學表示，理解程式推行第一年，較容易出現問題。(盧翊銘攝)

考生周同學早前亦未能成功登入系統，他表示，較多人使用程式時，便會出現「畫面卡住」的情況，由於情況突然，曾感到有些麻煩及擔心，「突然其來嘅衝擊，即有少少唔係咪太好囉我覺得，特別係呢啲人生中較為重要嘅一環裏面。」不過，他稱其後專注於考試，未有受事件影響表現。對於考評局繼續沿用報到易做法，他認為做法奇怪。

施同學表示，先前應考其他科目，掃描電腦條碼簽到時，無法登入「報到易」。對於繼續使用「報到易」，他稱無所謂，因即使出現故障，也能改用人手簽到，又理解程式推行第一年，較容易出現問題。