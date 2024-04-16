DSE ｜數學科公民科試　八成多考生報到易簽到　考評局鼓勵放心用

考評局今日（16日）發表網誌，稱在過去兩日舉行的數學必修部分和公民與社會發展科考試，共有約八成多考生使用「報到易」，並成功自行簽到，而過程中系統運作順暢。考評局主席容永祺、秘書長魏向東與公開考試總監麥勁生，今早到訪文理書院（九龍）的公民科考試試場，校方表示停用監考易後，考務工作暢順



數學科及公民科共八成考生用報到易

考評局今日發表網誌，稱在過去兩日舉行的數學必修部分和公民與社會發展科考試中，在每張試卷都有四萬多名考生可以採用「報到易」，共有約八成多考生使用，並成功自行簽到。局方指，過程中，第二代公開考試支援系統(PESS2)運作順暢，未接到有關試場主任和考生發現異常的報告，故證明「報到易」程式運作良好，考生可在接下來的考試放心使用。

學校：停用監考易後考務工作暢順

為了實地了解試場的運作情況，考評局主席容永祺先生、秘書長魏向東教授與公開考試總監麥勁生教授，今早到訪文理書院（九龍）的公民科考試試場，在考試後向幾位考生與考務人員了解PESS2與「報到易」的運作情況。

文理書院（九龍）助理校長李朝暉表示，自考評局在上周五傍晚推行應變方案，暫停使用「監考易」後舉行的英國語文科聆聽考試和數學科必修部分考試，考務工作已恢愎暢順，除了考生順利使用「報到易」外，試場主任亦可以繼續使用「試場主任平台」，監察試場運作。

公民科試場主任：大部分考生用報到易簽到

負責公民科的試場主任張老師稱，今日早上系統運作正常，大部份考生使用了「報到易」自行簽到，沒有考生遇到問題；監考員亦改以人手點名，兩者均甚為順暢。她指，考評局就應變方案提供了清晰指引，亦為試場提供了印有考生編號的「點名單」，有助監考員更快完成點名工作。

容永祺回應指，讓考生能夠順利考試最為重要，局方會盡全力確保考生的情緒不受外在因素影響，能專心應考。

考生：改人手點名後未影響心情

考評局引述多位考生分享指，由上星期六英文科聆聽考試至今日的公民科考試，均有使用「報到易」簽到，過程順利，而監考員改用人手點名後，沒有影響他們考試的心情。有考生更笑言：「對考試有信心，在試場上最緊要是相信自己。」

隨著文憑試四個核心科目考試完成，明日開始輪到各個選修科目考試陸續登場。容永祺稱，報到易程式簡單、易用，為考生提供多項實用功能，鼓勵考生可放心使用，亦鼓勵未使用過的考生嘗試使用。他續指，考評局會全力監察「報到易」的運作情況，確保考生能順利自行簽到。

考評局介紹，「報到易」除了讓考生自行簽到外，更可查閱考生已報考的科目考試資訊，包括考試日期與時間，試場學校名稱、編號、地址，以及座位等編號等。當考生遇到去錯試場或坐錯座位等突發情況，在他們掃描barcode貼紙自行簽到時，系統更會即時顯示提示通知，並顯示正確的座位或試場編號，讓考生及早發現，盡快轉到正確的座位或試場應考。