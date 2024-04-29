IVE/HKIIT高級文憑　豐富實習及境外交流 升學、就業兼具優勢

DSE已到尾聲，中六畢業之後不少年輕人對升學選科都會感到忐忑。兩位IVE高級文憑畢業生Ding(林振偉) 及Kelly(何珈羲)，當年公開試後也感迷惘，最後都決定向興趣出發，兩人異口同聲表示有興趣便有動力，加上理論與實用兼備課程及多元化學習機會，高級文憑畢業後順利銜接大學，投身理想專業。



【IVE/HKDI/HKIIT/ICI 高級文憑及基礎課程文憑】

中六同學 立即網上報名

5月13日或之前網上報名，將於6月初獲有條件取錄*

立即報名：www.ive.edu.hk/study/tc

了解更多選科策略及課程資訊，中六同學及家長立即登記參加5月11日VTC選科策略資訊日：www.ive.edu.hk/infoday

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*有條件取錄適用於合資格之申請人

打機埋下事業種子 探索創新科技領域

IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生Ding在中學時已熱愛打機，加上當年手機應用程式開始流行，Ding認為IT前景十分樂觀，所以選擇了IVE資訊科技高級文憑^，冀在IT界一展所長。Ding指出：「因為坊間課程選擇很多，我也不知從何入手，最後決定跟自己興趣而行。IVE課程內容十分有系統，我接觸到程式編寫、數據庫原理以至雲端網絡應用開發及系統技術等，由淺入深逐步學習。」這些理論知識更為Ding埋下日後事業發展的種子。

參與比賽打好事業基礎 為醫療健康科技注入新動力

Ding高級文憑畢業後升讀本地大學學士學位，畢業時與另一位IVE同學看到香港人口老化問題及醫療科技的發展，經過分析市場數據及進行可行性研究後，便決心合作籌備一間醫療科技公司。除了開發了「雲端人工智能個人健康管理手機應用程式」協助用家快速評估個人健康狀況外，亦研發了應用AI、物聯網等科技的智能診所、與醫生合作的智能視像問診平台等。Ding表示IVE的學習經歷有助他們創業：「老師積極鼓勵我們參加不同比賽去應用所學的IT技術。最深刻一次是跟同學組隊參加香港資訊及通訊科技獎，老師從旁指導我們透過大數據分析技術去設計程式，並在業內人士面前匯報作品，結果獲得了學生組創新發明金獎(Gold Award of Best Student Invention – College & Undergraduates)，這些經驗提升了我們的創意思維，並令我敢於將自己的想法表達出來，對創立自己的公司及管理團隊都非常有幫助。」

內地科技公司實習 掌握新技術應用

Ding表示，做IT不能只空談概念，更需要將意念落實執行，才能成為一件有意義產品。回憶在IVE的校園生活，Ding指「實踐」是學習的重點：「曾經到過內地IT公司實習三個月，該公司主力開發擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）的遊戲技術，這項技術在當年十分創新，令我見識到IT世界的無限可能。」Ding分享說AI人工智能、Cloud雲端系統等的技術日新月異，自己無論在學時，還是現在，都不斷增值自己，考取不同證書認證，對事業亦有好大幫助。而Ding身為公司創辦人，亦希望盡力為瞬息萬變的IT行業培育新血，他表示：「現在公司會為IVE同學提供實習機會，亦會聘請畢業生為醫療健康科技業注入新動力！」他鼓勵喜歡鑽研IT技術的年輕人不妨勇敢追隨自己的興趣，選擇資訊科技相關的課程去開啟未來事業。

Ding的公司為IVE學生提供實習機會，亦聘請了不少IVE畢業生一起推動醫療科技行業的發展。

^現時由IVE 開辦的資訊科技和相關科技課程將於 2024/25 學年起由VTC最新成立的院校─香港資訊科技學院(HKIIT)提供。

由基礎起步 找出人生新路向

另一位IVE畢業生、現於跨國工程事務所擔任二級工程師的Kelly，負責過多個大型工程項目，由前期規劃，以至處理樓宇結構，如計算鋼筋重量及設計渠道等都涉獵，最近更參與機場客運大樓延伸項目，Kelly由衷表示：「現時的工作就是我理想的工作。」能夠實踐理想的她，原來在DSE放榜時亦曾經徬徨，「當年DSE成績未能讓我直升大學，打亂了升學計劃，幸好中學時曾參加VTC升學講座，知道可先修讀一年制IVE基礎課程文憑，打穩基礎後直升高級文憑，一樣可以再銜接大學。」中六修讀理科的Kelly於是選擇了IVE基礎課程文憑（工程）課程起步。

多個海外交流機會 開拓國際視野

Kelly笑言當時即使對工程有興趣，但認識不深。在課程中她了解到更多理論知識後，就發現自己對工程日益熱愛。Kelly認為在IVE課堂上學到的知識及技術都與職場工作連接，而且IVE提供了不同的海外交流機會，讓她開拓國際視野。她雀躍道：「修讀基礎課程文憑期間我獲得獎學金，有機會在升讀高級文憑前的暑假到澳洲皇家墨爾本理工大學修讀短期課程，在一個月的交流期間，參觀了當地不同的建築物，了解到如何將建築工程融入藝術及綠化元素，又學到當地3D打印工程模型技術等，這些難能可貴的機會，令我深深感受到工程的世界原來很大。」除此之外，Kelly謂老師亦安排不同活動給學生增廣見聞，其中一個便是到新加坡工藝教育學院（ITE）交流，並到當地的水泥廠參觀，認識了他們的建築方法：「『組裝合成』建築法當時在香港還沒有盛行應用，但我當時已親身認識到，開拓了視野。」

Kelly於DSE考試後，由IVE基礎課程文憑起步，更獲得獎學金去海外交流，重拾自信，更一步步升讀IVE高級文憑及澳洲大學學士學位。

實習經歷導航 發展理想專業

由基礎課程文憑起步，到無逢銜接IVE高級文憑，以至實習機會，Kelly指對她之後的職涯規劃都十分重要，「實習時親身協助監察寫字樓建築項目，確保建築材料品質按規範和工程圖紙來執行，令我清楚了解到整個工程的運作，當時的前輩亦樂於教授我相關的知識，令我更有信心加入工程界。」有著這些實戰經驗，Kelly畢業亦順利找到工程監督相關工作，更邊工作邊修讀學士學位課程，現在更不斷進修，向著註冊專業工程師之路進發：「我看到自己負責的建築項目一步步落成，有很大的滿足感，我很感激當初選擇了IVE的課程，讓我如願成為一位專業工程師。」

（資料由客戶提供）