DSE丙類語言科目設日韓法語等選項　即睇報考方法、大學分數要求

DSE丙類（其他語言）科目由DSE 2026起將設有6個語言科目，包括法語、德語、日語、西班牙語、韓語、及烏爾都語。考生成績只要達到指定語言能力水平，便可獲納入文憑試成績。有興趣的考生如何報考？相關考試由哪個官方機構提供及執行？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！



DSE 2025起，DSE丙類（其他語言）科目不再採用英國劍橋大學國際考評部的試卷，考生改為應考相關官方考試提供機構在香港舉辦的指定語言考試。（資料圖片）

DSE丙類其他語言科目是什麼？

丙類科目即除了中英文外的其他語言科目，從DSE 2026起將會有6個科目供考生選擇，包括法語、德語、西班牙語、日語、韓語、及烏爾都語，從DSE 2028更會加入印地語。考生於指定或更高的語文能力水平考試所取得的成績，會被採納為文憑試丙類科目的成績。

如何報考？

考評局於DSE 2025起取消採用劍橋大學國際考評部的高級補充程度試題，考生改為應考由相關官方考試提供機構在香港舉辦的指定語言考試，一方面自行向考試行政機構報名參加有關考試，另一方面於向考評局報考DSE時登記會應考丙類其他語言科目。以下是報考各科的相關資料：

上表列出的提供及執行考試的機構會根據常規考試時間及程序為學生提供考試，即使考生沒有參加由機構提供的語言課程亦可應考。機構從考評局接收到已經登記應考丙類其他語言科目的考生資料後，會將相應考生考獲的最高成績（連同用作辨識考生的個人資料）交予考評局，考評局會將成績列於DSE成績單上。考評局會接受考生在應考文憑試年度前兩年內的成績，換言之以DSE 2026為例，考生需要於2024年1月至2025年12月期間應考。