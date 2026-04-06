DSE丙類語言科目設日韓法語等選項 即睇報考方法、大學分數要求
DSE丙類（其他語言）科目由DSE 2026起將設有6個語言科目，包括法語、德語、日語、西班牙語、韓語、及烏爾都語。考生成績只要達到指定語言能力水平，便可獲納入文憑試成績。有興趣的考生如何報考？相關考試由哪個官方機構提供及執行？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！
DSE丙類其他語言科目是什麼？
丙類科目即除了中英文外的其他語言科目，從DSE 2026起將會有6個科目供考生選擇，包括法語、德語、西班牙語、日語、韓語、及烏爾都語，從DSE 2028更會加入印地語。考生於指定或更高的語文能力水平考試所取得的成績，會被採納為文憑試丙類科目的成績。
如何報考？
考評局於DSE 2025起取消採用劍橋大學國際考評部的高級補充程度試題，考生改為應考由相關官方考試提供機構在香港舉辦的指定語言考試，一方面自行向考試行政機構報名參加有關考試，另一方面於向考評局報考DSE時登記會應考丙類其他語言科目。以下是報考各科的相關資料：
上表列出的提供及執行考試的機構會根據常規考試時間及程序為學生提供考試，即使考生沒有參加由機構提供的語言課程亦可應考。機構從考評局接收到已經登記應考丙類其他語言科目的考生資料後，會將相應考生考獲的最高成績（連同用作辨識考生的個人資料）交予考評局，考評局會將成績列於DSE成績單上。考評局會接受考生在應考文憑試年度前兩年內的成績，換言之以DSE 2026為例，考生需要於2024年1月至2025年12月期間應考。
DSE丙類其他語言科目如何計分？
由2025年文憑試起，考生須應考由相關官方機構在香港舉辦的指定語言考試，並直接向考試行政機構報名參加有關考試。各官方語言考試設有不同的成績匯報制度，考生成績若達到指定或更高的語言能力水平，便會獲列入文憑試證書為丙類科目成績。
日文：N3或以上
韓文：TOPIK II：3級或以上
西班牙語：A2或以上
法語：A2或以上
德語：A2或以上
烏爾都語：E級或以上
DSE日文如何報考？如何計分？
DSE日文需要報考日本語能力試JLPT，只要取得N3成績即達到納入文憑試成績匯報的語言能力水平，實際DSE換算分數視乎不同院校而定。以香港大學為例，取得N1等同於DSE考獲1科5**，換算分數為8.5分。
DSE韓文如何報考？如何計分？
DSE韓文需要報考韓國語能力考試TOPIK，只要取得3級成績即達到納入文憑試成績匯報的語言能力水平，實際DSE換算分數視乎不同院校而定。以香港大學為例，取得6級等同於DSE考獲1科5**，換算分數為8.5分。