DSE 2025｜Mathematics數學科攻略　講解應試技巧、各級分數目標

文：香港數理教育學會數學組主席、元朗公立中學校友會鄧兆棠中學STEM統籌主任何偉龍老師

四月將至，又是公開考試季節的開始。本文指在從應試技巧、器材準備、課題分佈等三方面，和大家分享準備和應考HKDSE數學科時，需要注意的要點。



應試技巧

在世界的大學入學考試當中，數學科為必修科並不是常態。故此，香港中學文憑試的數學科在設計上，也有顧及數學能力一般的學生。同學們努力針對某些課題操練，在HKDSE要達到合格的分數，絕對是可行的。

對於目標為2等的同學，要專注完成Paper 1甲一部分，在甲二部分可專攻一至兩個課題，例如變分和統計，乙部只需完成某些題目的第一個部份。Paper 1目標分數大約為40分，Paper 2目標分數大約為20分。

在香港中學文憑試的數學科達到4等的同學，數學能力已有一定水平。對於目標為4等的同學，同學需要答對Paper 1甲部絕大部分的題目，目標是取得大約六十分或以上。而乙部只需完成較淺的題目，和最後兩三題目的第一個部份。Paper 1目標分數大約為75分，Paper 2目標分數大約為30分。

對於目標為2等至4等的同學，切記題目不是根據難度排序，而是根據課題排列，因此不要因為複雜的題目而浪費太多時間，令自己失去完成後面較淺題目的機會。特別在應考Paper 2時，同學要緊記這一點。

何偉龍老師表示，目標為2等至4等的同學切記題目不是根據難度排序，而是根據課題排列，因此不要因為複雜的題目而浪費太多時間（資料圖片）

在香港中學文憑試的數學科達到5等水平的同學，數學能力較為優異。對於目標為5等的同學，涉及立體的三角學題目和涉及座標幾何的題目，是乙部常見的題型，同學需要具有處理這種題目的能力，方可達到5等水平。請盡量答對所有題目，Paper 1目標是取得80分或以上，Paper 2目標分數則為40分。

至於在香港中學文憑試的數學科達到5**等水平的同學，數學能力都十分優異。故此，目標為5**等的同學，基本上要答對所有題目，相信這個程度的學生，有能力在限時內做完試卷兩次。Paper 1目標是取得95分或以上，Paper 2目標分數為43分。

有部分同學可能會專注Paper 1，將溫習時間則重於操練長題目而忽略了Paper 2的預備。由於Paper 2的時限為75分鐘，即代表考生需要平均100秒內完成一條題目。因此應付選擇題的計算習慣和考試技巧，和應付長題目的是頗有分別的。我建議同學要每一兩日就完成一份Paper 2，保持住計數的速度和感覺。

器材準備 — 計數機

工欲善其事，必先利其器。建議同學帶兩部計數機去應考。由於每部計數機可輸入四條公式，建議同學選擇解一元二次聯絡方程、三角學(解三角形)、解直線和圓方程相交點、解四心、解一元三次方程的公式。至於剩餘的三個位置，可按同學各自的需要輸入公式。同時，請確保計數機是在deg mode。

結語

天道酬勤，建議同學至少完成五年Past Paper的操練。當然如果時間許可，完成所有年份的Past Paper一定更加理想。最後，祝願各位考生文運昌隆，成功考取心儀的大學學系。

附上的課題分佈，供各位同學參考。

課題分佈

甲一部分

1.指數 2.主項變換 3.因式分解 4.多項式 5.聯立方程 6.比和比率 7.一元二次方程 8.不等式 9.百分數 10.變分 11.估算與誤差 12.求積法 13.三角學 14.平面幾何 15.極坐標&直角坐標 16.概率/排列與組合 17.統計

甲二部分

1.多項式 2.變分 3.求積法 4.幾何 5.軌跡 6.直線方程 7.圓方程 8.統計

乙部

一元二次方程 2.虛數/複數 3.線性規劃 4.圖像的變換 5.線性規劃 6.等差數列/等比數列 7.三角學 8.幾何 9.軌跡 10.直線方程 11.圓方程 12.概率/排列與組合 13.統計 14.指數函數/對數函數/線性函數

文章作者：何偉龍老師



何偉龍老師是香港數理教育學會數學組主席、元朗公立中學校友會鄧兆棠中學STEM統籌主任。

