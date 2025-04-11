方大開辦犯罪及安保科學學士及高級文憑　結合AI、重視實際應用

聖方濟各大學（方大）於2024年正式升格成為私立大學，並於同年11月成為香港第二所應用科學大學之後，將於25/26新學年起開辦全新的犯罪及安保科學（榮譽）學士及高級文憑課程，屬全港首個結合犯罪學與科技的課程，其中犯罪及安保科學（榮譽）學士屬方大第三個應用科學學位課程。



聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授接受訪問時強調，犯罪科學著重教授學生運用科學及各種科技，例如應用大數據、人工智能、區塊鏈等預防犯罪、調查犯罪及提升安保能力，與過去類似課程以社會科學或法律為基礎大為不同。以學士課程為例，課程有多於四分一課時（約1,800小時）會用於向學生提供以工作為本的學習體驗，學生所學能夠與未來投身的職場環境緊密扣連。



聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授（中）表示，全新的犯罪及安保科學課程會訓練學生運用科技預防犯罪、偵查犯罪、加強保安，是一個創新的課程，並非單純學習社會科學理論。圖左為任白慈善基金電子計算及信息科學院副院長黃荻荃博士，圖右為任白慈善基金電子計算及信息科學院助理教授幸政南博士。

社會對犯罪科學需求高 課程由規劃起已強調應用

盧鐵榮教授表示，現時社會對犯罪科學人才需求甚殷，例如有不少紀律部隊人員向他反映「請唔到人」、「好難請人」，加上國家安全已經成為香港首要任務，可見隨議題不斷發展，紀律部隊將需要大量人才。

另外，近年網上罪行日趨頻繁，金融機構需要增聘人手監察網上騙案，大型機構亦需預防駭客入侵導致資料外洩，可以預見人才需求會明顯上升。為回應社會對相關人才需求，因此方大推出犯罪及安保科學（榮譽）學士及高級文憑課程，為推動社會發展出力。

聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授表示，校方與安保業界有緊密聯繫，於策劃犯罪及安保科學課程時亦已經有業界參與，例如會安排紀律部隊人員為學生作主題演講，分享最新的安保科技、犯罪及安保問題、以至是各種案例。他又期望如果業界對學生實習的表現感到滿意，學生於畢業後可以立即就業。

盧教授指，新課程作為應用學位，除提供以工作為本的學習機會之外，亦接受學生以工作資歷為入學條件或學分轉移，例如學生只需要有5年工作經驗，通過筆試及面試後即可獲取錄入學，無需取得副學位或文憑試學歷。他又提到，方大其他學位亦具有相當高的應用性，並且在規劃新課程時已經加入各項應用元素。

安保學士出路廣泛 保守估計起薪點達2萬元

方大任白慈善基金電子計算及信息科學院副院長黃荻荃博士表示，犯罪及安保科學（榮譽）學士課程要求學生於大一及大四分別進行兩次實習，各佔6個學分，實習機構可以是紀律部隊、安保公司、網絡安全公司、金融機構合規部門等。另外，大四學生亦需完成佔6個學分的專題學習，屆時學生將在真實工作環境下為機構提供結合資訊科技及犯罪科學的解決方案，例如以人工智能及深度學習尋找犯罪數字中不尋常的地方。

方大任白慈善基金電子計算及信息科學院副院長黃荻荃博士指，應屆文憑試考生如果對資訊科技或犯罪科學有興趣，甚或是對兩者皆有興趣，都值得考慮報讀犯罪及安保科學（榮譽）學士。另外，課程設有兼讀制，安保界從業員可以工作經驗申請入讀大二或大三，學習使用科技完成工作、以科學方法進行分析。

現時不少中學生都有接受STEAM教育，對資訊科技有一定認識。黃博士稱相關背景對申請入學有幫助，同時強調課程由淺入深，即使沒有相關背景也可報讀，並指根據過往經驗，只要學生有心及有興趣，沒有相關背景同樣可以讀得很好。

另外，方大所有課程均設面試，黃博士提醒學生，面試時需表達自己為何對課程感興趣，例如曾經透過書本或在網上翻查資料，了解犯罪科學、人工智能等與課程相關的基本概念。

課程正招收首批學生，但已為學生規劃前路。黃博士表示，課程畢業生可從事不同行業，參考近年求才若渴的資訊科技業，保守估計日後畢業生起薪點不少於2萬元，優於其他行業平均水平，又稱若從業員修讀課程，相信有助未來升職加薪。

安保高級文憑可銜接不同學位課程 有助在職人士爭取晉升

方大任白慈善基金電子計算及信息科學院助理教授幸政南博士指出，犯罪及安保科學高級文憑課程旨在為學生提供基礎知識，內容涵蓋犯罪科學基礎和編程基礎，其後延伸至結合使用兩者解決與犯罪相關的難題。

方大同時推出犯罪及安保科學高級文憑課程，畢業生日後可銜接升讀學士課程。方大任白慈善基金電子計算及信息科學院助理教授幸政南博士表示，高級文憑課程同樣安排學生以約四分一的課時汲取實戰經驗，亦會邀請業界人士與學生分享。

他指高級文憑畢業生升學出路多元化，除銜接升讀犯罪及安保科學（榮譽）學士，亦可升讀其他課程，例如方大的人工智能（榮譽）理學士、數碼娛樂科技（榮譽）理學士。若高級文憑學生獲其他方大學士取錄，可以於開學前的暑假修讀補充課程，學習相關基礎知識。

課程內容過半與數碼科學有關 結合社會科學理論如雙學位課程

方大犯罪及安保科學（榮譽）學士及高級文憑課程與業界有緊密聯繫，為學生提供多於四分一課時的與工作相關學習之外，亦會邀請業界人士擔任課程講師。圖左起為國際著名犯罪學專家黃成榮教授及警務處榮休警司蘇金鵬。

國際著名犯罪學專家黃成榮教授是課程的外評人員之一，他指數碼科學是大勢所趨，各個範疇都需要懂得數碼科學的人才加入，而課程內容數碼科技佔逾半，餘下內容則涉獵不同範疇的社會科學理論及數據，學生日後可結合兩者，應用於各行各業的管理及運作。他以物業管理為例，可以運用的數據包括人流、物流、車流等等，分析數字有助更具條理地管理物業，提高運作效率。

國際著名犯罪學專家黃成榮教授指，執法者的訓練以社會科學及捕捉犯人的技術為主，較少觸及到數碼科技，但近年網上罪行增加，若結合數碼科學技術及犯罪學理論，將有助拓展就業出路。

黃教授亦分享了近年的職場趨勢，指不少僱主期望員工有廣泛的知識及技能，而犯罪及安保科學課程正正是將兩個範疇的知識結合，實質上與外國推行已久的雙學位課程類似，有助學生日後求職及晉升。

課程適合現役警務人員報讀 有助晉升或轉調至專責部門

警務處榮休警司蘇金鵬現為明愛社區書院講師，教授警務實例，亦是課程的外評人員之一。他認為課程可以培養學生應對現代社會複雜的安全挑戰，不論學生修讀犯罪及安保科學（榮譽）學士或高級文憑，畢業後均能在打擊網絡罪行、維護公共安全、管理企業風險等範疇發揮關鍵作用。

榮休警司蘇金鵬指方大犯罪及安保科學（榮譽）學士及高級文憑課程重視應用，例如學生學習數位取證技術後，可以從通訊紀錄或加密數據中找出數碼證據，有助完成警務工作。若學生投身私人企業安保與風險管理，則可以運用所學知識為物業設計安保方案，或是進入金融公司合規部進行反洗錢分析。

他認為方大犯罪及安保科學課程設計強調理論與實務結合，學生所學的知識和技能可以直接在實際工作場景中提出解決方案，不少內容聚焦犯罪調查技術、風險管理、網絡安全等領域直接對應警務日常工作，適合現役警務人員報讀，而且獲取學歷亦有助晉升或轉調至專責部門，如網絡安全及科技罪案調查科、商業罪案調查科、刑事情報科等。

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犯罪及安保科學（榮譽）學士（課程編號：BCSS）：課程網頁

犯罪及安保科學高級文憑（課程編號：HDCSS）：課程網頁