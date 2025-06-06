方大新設社會關懷學科　學習範疇較社工更廣闊　畢業生起薪逾2萬

社會科學往往給予人重理論而輕實踐的感覺，但剛於去年升格私立大學並成為應用科學大學的聖方濟各大學（方大），則為社會科學增添實用元素，做到理論與實踐兼備。方大湯羅鳳賢社會科學院「社會科學（榮譽）學士」新設「社會關懷」專修，課程設逾256小時實習，學生在學期間能學以致用，既有助將理論融會貫通，亦易於畢業後投身職場。



孔詩蕾（Lily）是方大社會科學（榮譽）學士的三年級學生，是社會關懷專修的首屆三年級入學的學生。她直言自己於修讀課程期間認清目標，立志善用課程所學關懷社會上有需要群體，於公共及非政府機構 服務。孔同學指社會關懷專修的課程設計實用，由經驗豐富的導師帶領，教授如何撰寫計劃書競逐資助，嘗試說服持份者提供營運資源。她即將於5月中到一間觀塘區的社福機構參與項目工作。



孔詩蕾為聖方濟各大學首屆社會科學（榮譽）學士社會關懷專修的學生，她認為該課程範疇廣泛，切合將來工作需求。

社會關懷專修涉獵範圍更廣 工作手法比社工更多

孔同學考畢中學文憑試後，入讀明愛白英奇專業學校(明愛)的「人本服務高級文憑」課程。當時她亦收到其他院校的錄取通知，但考慮到明愛在社會科學範疇的師資更強，於是選擇明愛。她於畢業後升讀方大，成為首屆三年級入學的社會關懷專修學生。

相比社工系以人為本，注重溝通技巧，孔同學指社會關懷專修以廣泛涉獵範圍及多元工作手法去了解整個社會。例如一般社會政策及研究方法外，更會學到籌措項目資金及撰寫計劃書等。另外，孔同學特別提到社科院師生關係密切，有助學習，於剛開學時老師和同學們一起打邊爐，大家更會傾心事。由於師生關係良好，學習上即使有困難都敢於向老師請教，老師亦會用心指導。

湯羅鳳賢社會科學院院長黃於唱教授，指社會關懷專修涉獵的範圍更廣、工作方式比社工更豐富，例如社會營銷及數據分析，使用不同手法解決社會問題。

湯羅鳳賢社會科學院院長黃於唱教授表示，社會關懷專修為有意服務社會，但未必想以社工身份工作的學生而設，課程同樣與社會緊密結合，但涉獵的範圍更廣、工作方式比社工多元，例如社會營銷（Social Marketing）及數據分析，使用不同手法解決社會問題。黃教授又提到不少機構都有聘請項目主任，入職薪金為兩萬多元，社會關懷專修的畢業生正是該些機構的目標。

讀書壓力爆煲缺席DSE 「1+2+2」專修心理學成出路

陳振希是聖方濟各大學社會科學（榮譽）學士的三年級學生，專修心理學。他因為個人經歷，希望未來可以為青少年及學童的心理健康作出貢獻，並進行研究工作。

升學方法愈來愈多，即使中學文憑試（DSE）失手，只要有意升學仍然可以成為大學生。陳振希是方大社會科學（榮譽）學士的三年級學生，專修心理學，他於高中時因為讀書壓力而患上抑鬱症及焦慮症，缺席中學文憑試。病情穩定後有意繼續升學，於是入讀1年制明愛社區書院毅進文憑（現已改制為應用教育文憑），基於自己對社會科學的興趣而入讀兩年制明愛白英奇專業學校的「人本服務高級文憑」課程，畢業時更以超過GPA 3.0的成績入讀方大三年級，亦即「1+2+2」升學途徑，比同年學生只多花一年時間即取得大學學歷。陳同學的故事亦足證，找到自己的興趣及合適的升學途徑可以事半功倍。

「1+2+2」的特點之一，是學生可以於同一個熟悉的環境下升學。陳同學說：「我拿著獎學金升上來，習慣了這裡的老師和學習氛圍，我覺得在一個自己熟悉的環境下學習，成績應該會更好」。身為過來人，陳同學希望畢業後可以在學童及青少年心理健康方面作出貢獻，特別是讓大眾明白心理疾病如同感冒般平常，只是治療時間較漫長。心理學課程提供多元學習機會，透過實習學以致用，他即將到一間位於中環的動物輔助SEN學童治療中心做實習。

為幫助學生實踐所學，方大的社會科學（榮譽）學士心理學系專修的教授不時邀請合適的學生參與學術研究，共同發表刊登於學術期刊的文章，以至提供資金以進行研究計劃。黃於唱教授亦補充指，方大的心理學專修課程着重正向心理學，即精神健康，緊貼現今社會發展的需求，有助學生畢業後尋找工作。

設少數族裔專修社工獎學金 鼓勵學生服務香港大眾

Abid Naieela 認為校方成立「教育里程碑獎學金」，為少數族裔學生提供全額學費資助，讓有心升學的學生提供出路。

近年愈來愈多少數族裔人士擔任社工，而多個院校的社工系之中，就以方大的少數族裔學生比例最高。巴基斯坦裔的Abid Naieela是方大社會科學（榮譽）學士社工專修的三年級學生。她在DSE畢業後入讀方大「社會工作高級文憑」，及後升讀方大學士課程。

Naieela認為，方大的社工課程提供更多實習機會。這源於方大與明愛緊密相連的關係，明愛一直都為方大提供大量不同服務類型的社工實習機會；過往兩年，更為社工畢業班同學提供試工機會，幫助畢業生更快熟習職場的要求和運作。她又表示，學習的最大困難是對社會政策不熟悉，但老師會不厭其煩地一對一解釋，對完成課程十分關鍵。她希望完成課程後，可以在青少年中心擔任社工，服務對象不限於少數族裔，包括所有香港市民。

Naieela提到揀選方大升學，是因校方提供「教育里程碑」獎學金，為成功入讀方大社工課程的少數族裔學生提供全額獎學金及高達每年1.5萬元的生活費津貼，並可豁免DSE中文科成績要求。她直言方大為少數族裔學生提供獎學金，讓他們提供更多升學出路，實在難能可貴。

湯羅鳳賢社會科學院副院長朱昌熙博士指，方大的心理學課程着重正向心理學，緊貼現今社會發展的需求，有助學生未來就業。

湯羅鳳賢社會科學院副院長朱昌熙博士指，方大社工課程的師資強大，有學者、前線人員及資深教授。另外，明愛亦提供明確升學階梯，明愛白英奇專業學校畢業生有一定比例會升讀方大，最低成績要求是GPA達2.7，如GPA達3.0已經很大機會可以升學。他又提到過往大約有10%畢業生獲明愛的機構聘用。

湯羅鳳賢社會科學院院長黃於唱教授（右）和副院長朱昌熙博士（左），指學系師生關係密切，讓學生更投入學習。

+ 1

課程資料

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院

社會科學（榮譽）學士（社會關懷專修）

社會科學（榮譽）學士（心理學專修）

社會科學（榮譽）學士（社會工作專修）

社會工作高級文憑（全日制／兼讀制）

社會工作榮譽學士（兼讀制轉制課程）

明愛白英奇專業學校

人本服務高級文憑