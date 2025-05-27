方大開辦私人銀行及家族辦公室深造文憑　重實戰經驗助轉職場跑道

隨著國際情勢日益複雜，全球高淨值家族面臨的財富傳承與治理挑戰日益嚴峻。同時，跨世代及跨地域財富傳承進入高峰期，家族財富管理的複雜性和多樣性顯著增加。在此背景下，家族財富、家族成員關係及家族企業的永續發展對專業人才及家族管理本身的需求愈發迫切。



為協助有意投身家族辦公室業務的職場人士變更職場跑道，聖方濟各大學（方大）將於2025/26學年起開辦全新的「私人銀行及家族辦公室深造文憑（兼讀制）」。該文憑與碩士同屬香港資歷架構第六級（QF Level 6）。課程不僅涵蓋財富管理和稅務規劃，更全面涉及家族治理、家族企業管理及傳承規劃等多維度內容，體現課程的全面性和獨特優勢。課程強調理論與實務結合，邀請不少行內專家授課與分享，提供豐富案例及實戰經驗，有助學生擴展人脈，並加速投身相關行業。



香港近年積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，方大推出「私人銀行及家族辦公室深造文憑（兼讀制）」，為行業培養專業人才。（周令知攝）

香港擁有多項優勢 家族辦公室行業發展機遇豐富

投資推廣署與德勤國際會計師事務所於去年3月發表的研究報告指出，香港有超過2,700間單一家族辦公室，其中資產規模達1億美元以上的多達885間，另有逾1,800間介乎1,000萬至1億美元之間。

方大廖湯慧靄商業及款待管理學院實務副教授兼私人銀行及家族辦公室深造文憑課程主任黃恆德，指政府近年推出的八大措施，是銳意推動家族辦公室的發展，因此行內人才需求持續高企。（周令知攝）

方大廖湯慧靄商業及款待管理學院實務副教授兼私人銀行及家族辦公室深造文憑課程主任黃恆德擁有多年會計及投資銀行經驗，曾加入政府投資推廣署，擔任家族辦公室及金融服務環球總裁。他表示，香港新成立的家族辦公室數字平穩增長，而近年在港新引入的家族辦公室大部分來自大中華地區，其餘則來自亞太地區、歐洲及美洲，反映出香港多年累積的財富管理優勢依然存在。

黃亦指出，特區政府於2023年推出八大措施，包括單一家族辦公室稅務寬減、新設「資本投資者入境計劃」、人才培訓計劃及服務提供者網絡等，充分展現政府推動家族辦公室行業發展的決心。他指，現時家族辦公室行業存在人才短缺，從事相關行業的在職人士，例如會計師、律師、銀行或保險業從業員等都可以考慮修讀相關課程及轉行，以把握相關發展機遇。

課程內容廣泛實用 設計適合在職人士進修

「私人銀行及家族辦公室深造文憑（兼讀制）」課程內容對應私人銀行及家族辦公室管理兩大範疇，涵蓋家族辦公室營運、資產配置、投資策略、環球稅務、信託安排、遺產和財富傳承的安排、風險管理，以及環境、社會及管治（Environmental, Social and Governance簡稱「ESG」）應用等。

課程採用兼讀制，為期一年，主要針對在職人士設計，並配備多項配套措施。課程採取混合授課模式，約40%為線上課堂，60%為面授課堂，學生即使於外地公幹期間仍可緊貼學習進度。課堂全程錄影供重溫，尤其適合工作繁忙的在職人士。

行業專家引用多個實際案例，展示如何在現實中應用理論知識，將有助學生於畢業後投身行業，為高端客戶提供投資管理策略，以及有效地執行方案。學生亦會獲安排參加工作坊、實地參訪與情境演練，從而深化對行業的認識。另外，學生來自各行各業，擁有豐富的工作經驗，因此課堂討論可促進跨界別及行業交流，有助擴闊視野，從不同角度思考。

方大廖湯慧靄商業及款待管理學院院長袁麗薇教授指出，新課程會讓學生從法律角度分析不同案例的成功與失敗，提升職業競爭力。（周令知攝）

廖湯慧靄商業及款待管理學院院長袁麗薇教授強調課程重視應用，引導學生解決實際問題，制定正確決策及有效管控業務風險，適合本身從事會計、法律、銀行或保險行業的在職人士修讀；具備非商科及非法律大學學位者，亦可憑藉至少六年相關工作經驗申請報讀；持有認可專業學會會員資格者亦可報讀。

袁教授指出，超過一半的教員、顧問及考試委員來自業界，認受性極高，同時課程亦與香港家族辦公室協會等具代表性的機構合作，定時檢討課程內容，又一直與行業夥伴保持合作，交換人才需求的資訊。

黃恆德教授提到，課程將不同界別的知識匯聚於教學，學生更能到香港以至大灣區的銀行、家族辦公室及企業考察，擴闊人脈與視野，這正正是推動市場發展的重要關鍵。

可銜接企業管治碩士課程 畢業生可申請豁免HKCGI考試

方大商業及款待管理學院李政憲教授指「企業管治碩士（兼讀制）」課程以學生實際發展為目標，報讀毋須擁有貿易領域的背景，師生人數比例合適，互動性強。（周令知攝）

完成「私人銀行及家族辦公室深造文憑（兼讀制）」課程後，學員可享有簡化的升學手續，直接報讀「企業管治碩士（兼讀制）」課程，更可獲學分豁免，於一年內完成，實現家族辦公室管理與家族企業治理的無縫銜接。企業管治碩士畢業生可申請豁免 HKCGI 特許公司治理專業資格課程（Chartered Governance Qualifying Programme, CGQP）所有學科考試。

方大商業及款待管理學院李政憲教授補充，「企業管治碩士（兼讀制）」以學生實際發展為目標，毋須擁有商業領域的背景，歡迎有計劃轉型的在職人士報讀。學生積極進修並具備所需的工作經驗，最快可於兩年取得3項學術及專業資格（私人銀行及家族辦公室深造文憑、企業管治碩士、HKCGI特許公司治理專業資格），擴寬在家族財富管理和企業治理領域的發展空間。

綜上所述，學院銳意培養充分具備家族財富管理與企業治理能力的專業人才，有助家族辦公室及家族企業的永續發展，推動行業整體水準提升。新課程現已開放2025/26學年招生，歡迎有志投身家族辦公室及企業治理領域的人士踴躍報名。詳情請造訪官方網站以了解更多資訊。

課程資料：

私人銀行及家族辦公室深造文憑（1年兼讀制，資歷架構第六級）

企業管治碩士（1.5年兼讀制，資歷架構第六級）