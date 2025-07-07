聖方濟各大學提供多元升學階梯　助不同學生取得學歷、投身專業

適逢DSE 2025即將放榜，聖方濟各大學（下稱方大）早前舉辦教師講座，向多名中學教師分享方大最新的課程資訊、升學途徑、及收生分數，以至是各行各業的發展趨勢，幫助教師為學生提供升學及就業輔導，協助學生更有效地進行生涯規劃。



方大副校長（行政）及秘書長梁詩明博士提到，方大的前身是1985年成立的明愛徐誠斌書院，後來更名明愛專上學院，並於去年初升格私立大學，去年底成為第二間應用科學大學。她又提到，方大近年積極推出創新的課程，緊貼社會與科技發展趨勢，例如推出人工智能、翻譯科技、犯罪及安保科學等課程，並將科技元素廣泛融入相關高級文憑及學位課程內容之中，讓學生不只是學一門專業，更具備未來所需的創新與科技能力。



方大課程設計具職業導向 助畢業生快速投入職場

聖方濟各大學副校長（行政）及秘書長梁詩明博士表示，方大為年輕人提供完善的升學階梯。（梁鵬威攝）

梁詩明副校長表示，相比以學術為主的研究型大學，聖方濟各大學作為應科大，主要提供具職業導向的高等教育課程，協助學生邁向具發展潛力的專業職涯道路。

方大課程均圍繞特定行業設計，畢業生大多能夠直接考取或申請相關專業資格或牌照，包括註冊護士、註冊社工、物理治療師、會計師、幼兒教育工作者等，為日後的事業發展奠下穩固基礎。這些專業資格不僅象徵了專業能力的認可，更是進入相關行業的「入場券」，代表畢業生能夠迅速投身職場，擁有相對優厚的起薪點及穩定收入，而這正是方大的最大特色。

健康科學院提供多個專業課程 培育醫療行業專才

聖方濟各大學余兆麒健康科學院高級講師、健康科學文憑課程主任黃麗明表示，學院提供多個經香港學術及職業資歷評審局審批和認證的課程，適合學生從不同入學點報讀。（梁鵬威攝）

面對人口老化，醫護界人力需求一直殷切，而方大就是全港提供最多護理學學士課程學額的院校。余兆麒健康科學院高級講師、健康科學文憑課程主任黃麗明表示，學院提供多個經學術及職業資歷評審局審批和認證的課程，適合學生從不同入學點報讀，為學生搭建升學階梯，幫助取得不同程度學歷，成為醫療行業專才。

以一年全日制「健康科學文憑課程」為例，學生於中國語文及英國語文科獲得第1級或以上成績，便達到收生門檻，面試以廣東話為主，輔以英語對答，通過即有機會獲得錄取。畢業生可以繼續銜接升讀兩年全日制或三年兼讀制的「健康護理高級文憑課程」，然後再升讀三年半全日制「護理學（榮譽）學士（應用學位學額）課程」，即學生從中六畢業起步，最快只需6年半（1年文憑＋2年高級文憑＋3.5年學士），便取得註冊護士資格。

持有5科2級成績的DSE畢業生，可直接申請入讀兩年制高級文憑；合資格的332A2中六畢業生，可透過JUPAS報讀5年制「護理學（榮譽）學士課程」（JSSA01）。

如果學生有意投身醫療行業的其他職位，例如物理治療師、配藥員、或登記護士，亦可報讀方大其他課程。

首間院校提供社會關懷專修 助學生投身社會服務

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院助理教授馮家宜博士介紹社會科學（榮譽）學士課程的社會關懷專修。（梁鵬威攝）

湯羅鳳賢社會科學院於上學年起，於「社會科學（榮譽）學士課程」增設「社會關懷」專修，屬本港專上學界首間推出。湯羅鳳賢社會科學院助理教授馮家宜博士表示，社會關懷專修以社會關懷為核心，以社區為本作實踐，學生在課程中學習基礎理論及實用工具，以理論和實踐整合，關注弱勢群體和推動社會共融，並運用創新和實用的工具強化實踐能力，以凝聚社區發展協作關係。

馮家宜博士提到，學院為有志從事社會服務的學生提供完整升學階梯，兩年制「人本服務高級文憑課程」或「社會工作高級文憑課程」畢業生於累積專業知識與實習經驗後，可以銜接升讀「社會科學（榮譽）學士課程」第三年，再選擇社會關懷專修。她提到社會關懷專修的畢業生出路多元化，可以投身公營、私營及非牟利機構，從事項目規劃與管理、慈善基金撥款管理，以及政策分析和倡議等工作。她同時強調，這條升學路徑特別適合未能直接進入學士學位課程、但又有志投身社會服務行業的同學，讓他們能從高級文憑起步，穩步發展專業能力。

多種社工課程配合不同升學需求 少數族裔可獲全額獎學金

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院助理教授陳炳坤博士介紹學院的社會工作課程。（梁鵬威攝）

湯羅鳳賢社會科學院助理教授陳炳坤博士表示，如應屆文憑試考生決心成為社工，可以入讀學院旗下四年全日制「社會科學（榮譽）學士課程」，並選擇「社會工作」專修，畢業後即可成為註冊社工，擔任助理社會工作主任。如學生成績未符合入學要求，亦可以修讀「社會工作高級文憑課程」，畢業後同樣可以成為註冊社工，任職社會工作助理。高級文憑畢業生如有意取得學士學歷，尋求行業內更佳發展，可以銜接升讀三年全日制學士課程，或於取得兩年相關工作經驗後，升讀三年兼讀制轉制課程。

此外，陳炳坤博士提到，在利希慎基金捐助下，學院為有志成為社工的少數族裔提供「教育里程碑獎學金」（Educational Milestone Scholarships），不論是學士或高級文憑、全日制或兼讀制課程，符合資格的學生可獲得全額學費資助及生活津貼，支持他們在社會工作行業發展。

湯羅鳳賢社會科學院助理教授陳昌裕博士就介紹了學院的心理學課程。（梁鵬威攝）

湯羅鳳賢社會科學院助理教授陳昌裕博士亦介紹了「社會科學（榮譽）學士課程」的「心理學」專修，提到課程以正向心理學為主，課程核心科目包括正向親密關係心理學及正向心理學介入等。課程亦會安排學生於三年級暑假進行128小時的實習工作，地點包括學校及非政府組織，將心理學應用於社會之中。另外，本課程亦具體學習活動包括動物輔助治療及園藝治療等。最後，課程畢業生更可以向香港心理學會申請成為會員。陳昌裕博士亦提到心理學專修的畢業生受業界認可，過去亦有畢業生成功於本地或海外進修碩士及博士課程。

工商管理學士獲多項專業認可 副學士亦可豁免部分專業考試

聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授周健民博士介紹學院提供的課程及升學階梯。（梁鵬威攝）

廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授周健民博士在介紹學院旗下課程時，指出兩年制「商務學副學士課程」（ADB）已獲香港會計師公會（HKICPA）專業認可，畢業生可獲4張試卷的豁免考試資格。課程畢業生可以升讀方大「工商管理（榮譽）學士課程」三年級，或是升讀其他本地及海外大學，而2023/24學年的畢業生更全部成功升讀方大工商管理（榮譽）學士學位課程。另外，副學士課程提供彈性學習進度，可配合在職人士以兼讀制模式上課。

至於四年制「工商管理（榮譽）學士課程」，學生可以選擇不同專修，包括「會計及財務分析」、「市場學及活動管理」、或「企業管理及管治」。課程獲得多項專業認可，包括香港會計師公會、特許公認會計師公會（ACCA）、澳洲會計師公會（CPA Australia）、香港公司治理公會（HKCGI）、及香港市務學會（HKIM）。課程亦會安排相關範疇的實習，讓學生在實際工作中實踐所學。

聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授蕭敏強博士介紹了學院旗下的「款待管理學高級文憑」課程。（梁鵬威攝）

聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授蕭敏強博士介紹了學院旗下的兩年制「款待管理學高級文憑課程」，提到近年香港政府在政策方面大力推動旅遊業，而且亦有多項旅遊相關基建落成，可見香港旅遊業前景明朗，學生可以考慮修讀課程並投身行業。他又提到，課程已獲納入「指定專業/ 界別課程資助計劃」（SSSDP），會安排學生於教學酒店及其他酒店進行500小時的實地考察及實習，畢業生更可以銜接至「工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士課程」的第三年，以兩年時間取得應用學士學位。

新落成物理治療智能模擬實習室 設備與公院同級、仿真人體模型造價過百萬

聖方濟各大學的物理治療智能模擬實習室高度還原公立醫院病房，使用同等專業水平的設備，裝修佈置幾近相同。以公立醫院現時使用的電子維生指數系統為例，方大實驗室亦有使用。（梁鵬威攝）

聖方濟各大學的物理治療智能模擬實習室配備多個造價百萬的仿真人體模型，能夠模仿病人身體情況及反應，讓學生前往醫療機構實習前進行更全面的模擬訓練，右一為方大余兆麒健康科學院實務副教授、物理治療學（榮譽）理學士課程主任蔡靜雯博士。（梁鵬威攝）

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講座結束後，一眾校長及教師在方大職員帶領下，親身參觀方大最新的物理治療智能模擬實習室。該實習室配備多個造價過百萬的仿真人體模型，讓學生能在實習前進行更全面的模擬訓練，提升他們的臨床判斷與應變能力。實驗室亦高度還原公立醫院病房環境，使用同等專業水平的設備，例如電子維生指數系統，可即時顯示病人各項生命指標數據，同時透過中央監察系統，掌握所有模擬病人的狀況，提供極度接近真實臨床環境的學習體驗，而學生更可利用校內平台自行預約練習時段，鞏固課堂所學，在前往醫療機構進行實習前做好預備。

聖方濟各大學亦設有肌骨和電療康復實習室及解剖實習室，其中肌骨和電療康復實習室引入了來自美國太空總署（NASA）的抗重力跑步機技術，學生可以模仿協助病人在低壓力情況下進行步行或跑步訓練。解剖實習室則設有虛擬大體老師，學生可以向虛擬大體老師學習人體不同部位的構造，或是採用虛擬實境（VR）技術配合學習。

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