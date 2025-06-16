DSE 2025｜搶佔先機！放榜前不能錯過的關鍵策略

DSE放榜倒數一個月，你準備好了嗎？

放榜的流程是怎樣？取得成績後，又有什麼程序要做？究竟如何部署，才能逐步達成自己的升學目標？與其獨自煩惱、日夜搜尋資料，不如7月5日(星期六)親身參加【勇敢追夢．開創專業未來】DSE放榜講座暨工作坊！無論DSE成績如何，提早規劃、主動出擊，才是掌握未來的關鍵一步！



🌟「勇敢追夢．開創專業未來」文憑試放榜講座暨工作坊2025🌟

(VTC及香港青年協會合辦)

日期：7月5日（星期六）

時間：下午2時至5時

地址：香港康得思酒店7樓（7/F, Cordis Hotel, Hong Kong）

詳情及登記：https://www.vtc.edu.hk/dse2025

🎯 DSE放榜前最後衝刺！全方位備戰方案，助你掌握升學主導權！

📌 【DSE放榜攻略】講座

由升學專家深入分析最新DSE數據，拆解多元升學出路，為不同成績制定最合適的選科策略

📌 限時豁免報名費！

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📌 過來人分享：由興趣出發，走出專業路

聽聽DSE過來人如何將興趣轉化為專業發展方向，啟發你對未來的想像

📌 職業志向評估工作坊

透過專業工具發掘你的興趣與潛能，協助訂立清晰的升學與職涯目標

📌 即場諮詢：與課程導師面對面交流

了解課程內容、學習模式及就業前景，作出更明智的選擇

📌 青協「DSE 27771112」社工專業支援

教導 DSE考生如何管理情緒，積極迎接DSE放榜

DSE放榜不是終點︰從興趣出發，走出專業之路

單靠想像，未必能真正掌握大專升學的全貌。不如親身聆聽過來人的真實經歷，了解他們如何從DSE起步，逐步走向專業發展之路，並趁機會認識大專學習生活。何文浩（Wyman）和沈雪蕎（Suki）於完成公開試後，因應興趣及成績，分別入讀IVE工程高級文憑及HKDI 基礎課程文憑(設計)，透過理論與實踐並重的學習達成升學目標，並在各自的專業領域上發展。Wyman現已成為一位擁有碩士學位的工料測量師，而Suki亦成功由基礎課程文憑、高級文憑再銜接本地大學學士學位第三年，繼續追尋她的時裝夢！同場，亦有現正於VTC不同學科就讀的同學分享大專精彩的學習生活，包括參加業界比賽、實習以及校內各式各樣的活動等，裝備自己、擴闊圈子。透過他們的分享，相信中六同學不但可以得到啟發，更能提早感受未來升學的節奏與挑戰，為自己規劃清晰方向！

歡迎報名參加《勇敢追夢．開創專業未來》文憑試放榜講座暨工作坊2025，一次過掌握升學資訊、探索個人潛能，為放榜做好準備！

日期：7月5日（星期六）

時間：下午2時至5時

地址：香港康得思酒店7樓（7/F, Cordis Hotel, Hong Kong）

詳情及登記：https://www.vtc.edu.hk/dse2025

（資料及相片由客戶提供）