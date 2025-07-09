DSE 2025｜放榜在即！必睇升學攻略 打造你專屬的未來

7月16日是DSE放榜日，無論你或你子女已經鎖定升學目標，還是仍在探索中，現在正是裝備自己的最佳時機！一齊重溫《DSE 放榜攻略》講座，掌握應對放榜的實用技巧、選科策略及升學規劃，助你在關鍵時刻作出最合適的選擇，邁向理想未來。



放榜不是終點，而是新起點。趁現在，了解更多升學資訊，釐清思路，為未來鋪路！

升學專家傳授應對放榜關鍵策略

VTC 升學專家為中六同學深入淺出地剖析最新 DSE 數據，探索多元升學出路，並分享選科策略及放榜應對技巧︰

📌 平衡個人興趣及能力，發揮所長

選科時應平衡個人興趣和專長，以作出最「合適」的選擇。建議以興趣為基礎，同時參考行業發展趨勢，選擇能滿足個人熱情且具發展潛力的學科。VTC 提供多元課程，涵蓋文憑、高級文憑及學士學位程度，無論DSE成績如何，只要認清未來發展方向，都能找到合適的起步點，逐步完成升學及事業發展目標!

📌 提前部署，作多手準備

預先了解不同升學途徑，仔細研究課程內容及入學要求，並預算自己的DSE成績，制定不同升學方案，以便在放榜後迅速作出合適決定。

📌 了解放榜日確認學位或報讀流程

搜集資料時，要特別留意課程的報名及取錄安排，包括 DSE 放榜日報讀課程的時間及方法、獲取錄後如何確認接受學位，以及註冊日期及時間等，並及時行動，增加入讀心儀課程的機會。

想知道升學策略及DSE放榜關鍵資訊？立即重溫《DSE 放榜攻略》講座!

勇敢追隨夢想 開創專業路

除了升學專家的分享，公開試畢業生的親身經歷同樣值得參考！何文浩（Wyman）和沈雪蕎（Suki）分享他們完成公開試後的升學之路，由文憑及高級文憑起步，銜接學士學位，並一步步取得更高學歷及專業資格! 只要選擇合適的方向，就能開創屬於自己的精彩未來！

青協專業支援︰管理放榜壓力 從容應對DSE

香港青年協會（青協）「DSE 27771112」註冊社工陳芷筠姑娘指出，同學可透過以下方法評估自身狀況，有效舒緩放榜前的緊張情緒：

✨聆聽內心聲音 開放態度作嘗試

在規劃的過程中，最重要的是多聆聽和接納自己的真實想法。陳姑娘鼓勵同學，無論想法是怎樣，抱持開放態度，聆聽不同建議，放開心情，讓自己多作不同嘗試。

✨家長同行關心 建立正面情緒

家長的支持是子女重要的情緒支柱。陳姑娘提到，家長除了可以多了解升學及課程資訊，更應適時給予子女關心，並耐心聆聽他們的興趣和目標。這樣有助子女維持正面情緒，更積極地迎接放榜日的來臨。

（資料及相片由客戶提供）