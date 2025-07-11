都大學位課程專業實用緊貼市場需要　助學生發揮專業所長揚威國際

隨着香港社會對擁有專業技能的人才需求日增，理論與實踐並重的大學課程近年更受學生歡迎，成為升學選校的重要考慮。香港都會大學（都大）作為本港首間應用科學大學，近年積極開辦多個緊貼行業發展的專業導向課程，涵蓋多個領域，例如動畫設計、物理治療、食品測試科學等，透過實用為本的教學模式，讓學生在學期間實習，汲取實戰經驗，為日後投身職場鋪路。



近年不少畢業生在所屬專業領域嶄露頭角，印證都大課程實用，能幫助他們快速融入職場發揮所長。其中人文社會科學院「動畫及視覺特效榮譽藝術學士」課程畢業生鄧彥婷，畢業後參與製作香港動畫長片《世外》，作品早前更成功入選被譽為「動畫界奧斯卡」的法國「安錫國際動畫影展」，為港爭光。

動畫畢業生揚威國際影展 創作獲國際肯定

都大「動畫及視覺特效榮譽藝術學士」課程畢業生鄧彥婷（後排左一），以原畫師的身份參與製作香港動畫長片《世外》，入選被譽為「動畫界奧斯卡」的法國「安錫國際動畫影展」。（都大提供）

鄧彥婷早前以原畫師的身份參與製作香港動畫長片《世外》，並隨作品進軍全球動畫界盛事；《世外》在全球首映時更座無虛席，見證香港原創動畫獲得國際認可。

鄧彥婷表示，她自中學時期已對動畫創作充滿熱情，加上課程獲政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）學費資助，有助減輕經濟負擔，使她可以專注學業與創作。

她指出，都大課程內容專業實用而且貼近業界實況，形容課程的結構就像「一個真實的動畫製作流程」，由繪畫基礎訓練到高年級音效設計課程，讓學生在畢業前已具備業界所需的技術與視野。

她在學期間曾參與多個商業項目，畢業後亦參與人氣歌手的動畫MV及長片製作，認為香港動畫界不論在獨立創作及商業項目方面，都有很大發展潛力。她鼓勵學弟妹保持開放心態和團隊精神，創作優秀作品，為本地動畫界發展出一分力。

物理治療課程着重職前培訓 畢業生投身前線發揮所長

都大「物理治療學榮譽理學士」畢業生陳卓琳（左），現已成為註冊物理治療師，於公立醫院內科病房服務市民。（都大提供）

現時都大提供多個護理及專職醫療課程，為醫護行業培育大批專才，這些課程亦同樣着重實踐及職前培訓。護理及健康學院的「物理治療學榮譽理學士」首屆畢業生陳卓琳，現已成為註冊物理治療師，於公立醫院內科病房服務市民。

她表示，課程讓學生及早進入臨床環境實習，熟悉醫院工作的節奏與溝通技巧，助她在投身職場初期適應工作，例如上課時會着重培訓學生的溝通技巧，把「體位轉移」此類專業用字改為「過床、過椅」等簡單說法，讓長者病人更易明白，有助與病人建立良好關係。

都大「物理治療學榮譽理學士」畢業生陳卓琳（右），曾透過校內計劃擔任「軍醫」支援校隊訓練與比賽，這些經歷令她有意日後從事運動復康專業。（都大提供）

在學期間，陳卓琳曾任都大女子排球隊隊長，並參與專為物理治療學生而設的「SPEAR」（Sports Physiotherapy Exposure And Rehabilitation）計劃，擔任「軍醫」支援校隊訓練與比賽，這些經歷令她有意日後從事運動復康專業，未來轉職至私人診所鑽研運動專項訓練與治療，並以加入港隊或職業球隊「軍醫」為目標。

她鼓勵後輩從個人興趣出發作生涯規劃，因為現時無論醫院、診所、安老院以至體育專業，均需要物理治療專業人才，就業出路十分多元化。

食品測試課程對接行業 畢業生助企業拓展市場

都大「食品測試科學榮譽理學士」畢業生傅欣延現於本地月餅生產商工作，負責食品安全與品質控制。（都大提供）

科技學院「食品測試科學榮譽理學士」（前身測試科學（食品）榮譽理學士）畢業生傅欣延現於本地月餅生產商工作，負責食品安全與品質保證，入職後協助公司產品取得國際食品安全管理系統認證，開拓海外市場，為品牌增添競爭優勢，充分實踐課堂所學。

她指出課程貼合行業所需，當中包括申請安全標準認證的科目，詳細講解認證範疇及流程。而另一關於優良製造規範（GMP）的科目，完成後更可取得食物環境衞生署認可的「衞生經理」資格，有助提升畢業生職場競爭力。

課程緊貼市場需求 聯招受歡迎度持續上升

都大今年透過聯招提供48個課程，當中20個課程屬SSSDP資助範疇，另外28個課程可申請免入息審查資助（NMTSS）。（都大提供）

都大作為本港首間應用科學大學，致力開辦貼合市場需求的專業課程，助學生於不同範疇發揮潛能。24/25學年全日制本科生人數突破1.15萬人，成為全港九所參與聯招大學中排名第五的大學，亦是全港規模最大的自資院校。

都大今年透過聯招提供48個課程，涵蓋人文社會科學、商業管理、教育及語文、護理及健康、科技等多個領域，當中20個課程屬SSSDP資助範疇，另外28個課程可申請免入息審查資助（NMTSS）。

截至5月底的聯招改選，有28個都大聯招課程在Band A申請人數上錄得雙位數增幅，其中教育及語文學院增幅近五成，李兆基商業管理學院則超過三成，反映不同領域課程皆獲學生認同。

校長：國際排名提升 畢業生廣獲肯定

都大校長林群聲對課程受歡迎感到鼓舞，認為課程不僅符合學生期望，更切合社會發展。他指，都大在最近QS世界大學排名中首度上榜，位列第781至790位，獲得國際認可的同時，僱主亦肯定都大畢業生的質素和能力，未來將繼續吸納更多優秀學生，透過專業實用的課程，培育具備知識與創意並重的未來專才。