DSE2025│放榜成績不似預期?應用教育文憑助你開拓升學就業新路向

DSE成績未如理想又不想重考，或是希望尋找更適合自己的升學就業途徑？毋須擔心！應用教育文憑 (DAE)為你提供另一選擇！DAE課程專為完成中六或年滿21歲的香港居民而設，提供一個彈性的進修途徑，助你裝備實用技能、提升職場競爭力，即使 DSE 成績未如理想，仍能開拓一片新天地！



學以致用，助你掌握職場黃金入場券

DAE課程內容緊貼市場需求，著重學員的個人發展及升學出路。課程並非單純傳授專業知識，更注重培養學員的「軟實力」，例如人際溝通、自我管理、團隊合作等，全方位提升學員的綜合能力。應用教育文憑課程經理葉雪盈女士表示：「DAE課程亦為希望獲得等同DSE五科二級 (包括中英) 資歷的人士提供另一升學途徑，尤其適合有志投考政府部門職位或相關工種的人士。」DAE 畢業生出路廣泛，無論升學或就業都更具優勢！

全方位學習體驗，發掘你的無限潛能

除了課堂學習，DAE 課程更提供豐富的全方位學習活動。學員在學期間須完成兩個範疇或以上，共10小時的全方位學習活動，包括職業體驗、個人及體藝發展、參觀考察、德育及公民教育等。透過這些活動，學員可以增廣見聞，提升自信心和解難能力，發掘自己的無限潛能！

學費資助及獎學金，助你輕鬆進修

為幫助學員減輕學費壓力並鼓勵他們完成課程， DAE 課程提供學費資助，減輕學員的經濟負擔。符合資格的學員有機會經學生資助辦事處審查後，就成功修畢的科目獲發還全額或半額學費。此外，優秀畢業生更有機會獲得「柏立基爵士信託基金」補助金，鼓勵學員努力學習。

銜接高級文憑/副學士，為大學夢鋪路

完成 DAE 課程後，學員可銜接高級文憑或副學士課程，繼續升學，為大學夢鋪路！DAE 課程如同一道橋樑，連接你的夢想與現實，助你開啟更廣闊的未來。

把握機會，立即報名！

2025/26年度DAE課程將於9月開課。第一階段招生由即日起至7月14日下午4時，透過應用教育文憑報名系統 (www.dae.edu.hk) 接受申請；第二階段報名則由7月15日上午9時開始。夢想就在眼前，立即報名，踏出成功的第一步！ 不要再等，立即行動！

（資料及相片由客戶提供）