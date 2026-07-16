DSE 2026升學攻略｜倫敦⼤學LSE全球課程　助學子留港讀英國學位

到海外留學可取得國際認可的學歷，卻須面對離鄉別井的挑戰。想取得英國頂尖⼤學學位資格，⼜希望留在香港陪伴家⼈、同時節省學費，其實並不⼀定要⾶往英國，在香港也可以修讀由倫敦政治經濟學院 (LSE) 提供學術指導的倫敦⼤學(University of London) 倫敦政治經濟學院全球課程 (LSE Global Programmes)。



學位由倫敦⼤學直接頒授，無論於本地升學、海外進修或求職，均廣受認可。

課程由世界知名學府LSE負責設計及評核，學位由倫敦⼤學直接頒授，無論是本地就業、海外升學，以⾄國際發展，均備受認可。現時提供四⼤熱⾨商科學⼠學位，包括會計及⾦融 (Accounting & Finance）、商業及管理 (Business & Management）、經濟及管理 (Economics & Management）及金融（Finance）。

課程由世界級學府倫敦政治經濟學院（LSE）設計及評核，充分體現學術權威。

倫敦⼤學商業及管理學理學⼠⼀級榮譽畢業⽣Kenley於畢業後赴英國LSE攻讀會計及⾦融碩⼠課程（MSc Accounting and Finance），並以優異（Distinction）成績畢業，其後成功考取執業會計師資格，現於其中⼀間香港四⼤會計師⾏擔任經理。

課程啟發Kenley 的多元潛能，培養其專業知識與獨立思維，助其在職涯路上持續成⻑，脫穎⽽出。

Kenley表示：「這個課程認受性⾼，令我學會『想得更深、看得更遠』。」他指出課程不僅讓他有機會接觸多元化的學術領域，更為⽇後升學及職場發展奠定了堅實基礎。

另⼀位經濟及管理學理學⼠學⽣Terrence透過課程成功獲得LSE Summer School 獎學⾦，並前往英國 LSE 與來⾃世界各地的學⽣交流學習，讓他真正體會到國際化的學術視野，同時有效提升分析能⼒與批判思維。

Terrence 透過課程⾛出校園，遠赴LSE深造。不僅深化了他對課程的理解，也提升了他的跨文化溝通能⼒，結交不少良師益友。

⾄於會計及⾦融學理學⼠⼀級榮譽畢業⽣Tinnie，則於完成課程後繼續攻讀LSE⾦融及經濟學碩⼠課程（MSc Finance and Economics），並成功獲得獎學⾦。她直⾔：「未來屬於堅持不懈的⼈，這個成就不是終點，⽽是新開始！」

Tinnie到英國LSE學習體驗，與世界各地師⽣互相交流。圖為Dr James Abdey, Associate Academic Director, University of London LSE Global Programmes合照。

相比傳統升學路線，該課程具多項優勢：

• 三年制英國學士課程比本地四年制或副學士（2+2）的升學模式更早畢業 ；

• 早一步投身職場累積經驗或可繼續升讀碩士；

• 學⽣有機會赴英修讀LSE暑期課程或⼀年制General Courses；

• 課程由LSE設計及評核，學術⽔平具國際保證；

• 收⽣要求具彈性，毋須考獲中文成績，⼀樣可以報讀；

• 可申請政府資助及獎學⾦，減輕學費壓⼒。

在 HKU SPACE 修讀倫敦⼤學 (University of London) 倫敦政治經濟學院全球課程 (LSE Global Programmes) ，開啟學生另一條通往世界級學府的升學大道。未來想走得更高、更遠，由這裡開始。

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根據《非本地⾼等及專業教育（規管）條例》，以上學⼠課程屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認這些課程 可令學員獲取的任何資格。

(資料及相片由客戶提供)