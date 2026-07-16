VTC升學全攻略：逾百個高級文憑、文憑等課程選科策略

講座簡介：

升學專家傳授DSE升學選科策略；VTC畢業生親身分享升學經歷及學習體驗；青協社工助同學探索配合興趣和專長的發展方向。

VTC提供超過140個高級文憑、文憑及學士學位課程，同學可按興趣及文憑試成績，選擇合適的課程，一步步銜接至更高學歷，開創屬於自己的專業未來！

【2年制 高級文憑】

入學要求：DSE 5科達2級(包括中、英文)

升學、就業 多元出路：

✅選擇投身專業畢業生：就業率約90%^

✅選擇繼續升學畢業生：約96%成功升讀本地/海外大學學士學位^

【1年制 基礎課程文憑】

入學要求：完成中六

學歷獲政府認可，等同DSE 5科達二級成績(包括中、英文)

100%畢業生可升讀VTC高級文憑課程*

歡迎應屆DSE同學報讀配合自己興趣與志向的課程。

課程資訊：https://vtcstudy.info/hk01_onlinexpo_0716_adm

一click報名：http://s6portal.vtc.edu.hk ​

WhatsApp查詢：2836 1888​

電話查詢：2897 6111

^資料來源：過去3年IVE / HKDI / ICI全日制畢業生就業調查(截至2026年3月)

*同學須符合相關高級文憑課程入學要求