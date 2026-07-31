【即戰力底氣】轉跑THEi高科院　踏上應科新賽道

文：Theo 林知行

DSE放榜後，不少同學和家長都開始認真思考一個最現實、也最重要的問題：讀完之後，可以做什麼？ 這個疑問，其實很正常。畢竟在科技急速發展、行業不斷轉型的今天，單靠一紙學歷，已經不足以應付變化多端的職場。真正能站穩陣腳的，是懂得解難、能夠實幹、又能即學即用的人才。



在AI盛行的時代，傳統職業正在加速轉型，企業需要的，已不只是知識型人才，更是具備實務經驗和應變能力的「即戰力」。因此，以應用科學為本的教育，愈來愈成為年輕人升學和就業之間的重要橋樑。對於希望畢業後更快投入行業的學生來說，這條路，正正夠貼地、夠實際，也夠有底氣。

邊打Pickleball，邊了解應科？

筆者早前參觀升學展時，留意到香港高等教育科技學院（THEi高科院）在展位上搞了點新意思，設置「未來賽道，你會點揀？」職業導向測試。學生可透過團隊協作和個人興趣，初步了解自己較適合哪個應用科學方向。現場反應相當熱烈，不少學生和家長都主動上前查詢，想進一步了解不同課程的發展路向。

THEi 高科院7月參與教育展覽，並以「未來賽道，你會點揀？」為題向中學生提出兩大問題，協助他們認清個人興趣與團隊定位，藉此探索適合自己的應用科學升學方向。現場參與反應踴躍。

在另一場展覽上，校方更把近年大熱的匹克球 (Pickleball) 利用AI技術帶到現場，讓參加者親身體驗應用科學如何走入日常生活。只要站在「AI匹克球訓練平台」前揮動球拍，系統便會即時分析動作並作出評分。這種互動方式，不但有趣，更成功把抽象的學術概念轉化為可感知、可參與的體驗，令應用科學變得更貼近大眾。

用家只要手執匹克球球拍並選擇訓練項目，向著鏡頭揮拍，系統便會即時紀錄並分析其姿態的準確度。

把實戰力變成底氣

筆者從教職員口中得知，THEi高科院的課程設計一向緊貼未來三至五年的行業人才需求，強調理論與實踐並重。學生在學期間不只是在課室內吸收知識，更會透過真實情境和項目訓練，提升解難能力、團隊合作能力和職場適應力。這種訓練，正是年輕人日後投入職場時最需要的底氣。

THEi 高科院9名時裝設計（榮譽）文學士課程畢業生，近日憑藉原創作品打造出院校首個時尚品牌Collective by THEi，並成功進駐澳門巴黎人酒店購物中心的時裝店MHMH x Noveltylane公開發售。

THEi 高科院9名時裝設計（榮譽）文學士課程畢業生，近日憑藉原創作品打造出院校首個時尚品牌Collective by THEi，並成功進駐澳門巴黎人酒店購物中心的時裝店MHMH x Noveltylane公開發售。

以時裝設計（榮譽）文學士課程為例，9名畢業生共同創作的THEi高科院時尚品牌 Collective by THEi，日前成功進駐澳門巴黎人酒店購物中心的MHMH x Noveltylane。這不單是一個展示創意的平台，更是一個實實在在的商業實踐機會。學生由創作走到市場，由作品走到商品，過程中累積的不只是經驗，還有面向國際市場的眼界與信心。

另一個例子來自智慧物業管理與公共關係的跨學科應用。THEi高科院與康業服務有限公司 （康業）共同研發「SafeGuard XR-AI智慧安全管理」，成功將科技應用於前線物管安全，並榮獲日內瓦國際發明展銀獎及多個行業獎項。

當中，公共關係及國際項目管理（榮譽）文學士畢業生單巧瓏是團隊成員之一，她憑藉實戰解難能力和創意思維，將應用科研落地應用至物管行業，解決業界痛點，因此獲企業賞識，畢業後獲康業錄用為助理培訓主任。她同時擔任校企之間的溝通橋樑，延續及推進該科研項目，印證應用科學教育與職場需求之間的緊密連結。

「SafeGuard XR-AI智慧安全管理」項目獲多個獎項。 (右一：THEi高科院設計及建築學系副教授李志豪博士工程師、左二：畢業生單巧瓏)

單巧瓏 (右)畢業後獲康業錄用為助理培訓主任，與其上司高級項目及課程發展經理 林敬樂 (左) 推動「SafeGuard XR-AI智慧安全管理」項目。

面向未來的多元賽道

THEi高科院現時提供多個緊貼全球趨勢的課程，包括環球物流、網絡安全、音樂科技以及人工智能等不同領域。這些課程不只是「讀書」，更是讓學生提早接觸行業、理解市場、累積經驗，為未來發展打好基礎。

對正處於升學抉擇的年輕人來說，與其只看科目名稱，不如更實際地想一想：哪一條路，能讓自己學到真本事，畢業後真正用得著？ 在這個講求速度、技能和適應力的年代，應用科學或許就是那條更貼近現實、也更有發展潛力的新賽道。

有興趣了解更多或報讀課程，可瀏覽 http://www.thei.edu.hk/HK01_0731

關於作者：



Theo 林知行



THEi 應科新賽道導航員。長期關注高等教育、創科趨勢與職場實戰。堅信傳統學位不是唯一答案，致力推動應用科學教育，在實戰賽道中定義自己的未來。

