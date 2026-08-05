JUPAS放榜｜人才家庭南下忙入學　港生逆流北上讀DSE

近日DSE 在內地大熱，很多內地人才家庭安排子女在港升學；但原來也有另外一批香港學生反向往內地升學，而且可以逆襲升港三大。



疫情期間，香港學校不時停課，學生學習進度大受影響。當時就讀中二的香港學生張瀚中，選擇北上入讀東莞首所香港考評局認可的DSE內地「與考學校」：東莞暨大港澳子弟學校（ASJ Dongguan），修讀香港高中課程備戰文憑試。



在老師協助下，他迅速適應校園生活，在學期間曾擔任班長、學生會紀律部部長，並且贏得多個國際賽獎項，更透過香港教育局「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS），獲香港科技大學化學及生物工程學系直接錄取。張同學DSE 成績中上，結果可以逆襲回港升三大。



執行校長金禮賢表示，辦學團體深耕內地教育逾20年，一直探索融合香港DSE課程與內地教育優勢的辦學模式，確保課程與香港考評局接軌的同時，亦吸收內地教育重視基礎訓練的優點，讓學生在學業、領導力及國際視野上同步發展。



就讀東莞暨大港澳子弟學校的張瀚中（右）透過香港教育局「學校推薦直接錄取計劃」，獲香港科技大學化學及生物工程學系無條件錄取。（東莞暨大港澳子弟學校提供圖片)

張瀚中是土生土長的香港學生，小學至中二在香港接受教育。2022年，本港受疫情影響停課，由於學習進度大受影響，加上家庭工作關係，他毅然離開熟悉的香港校園，到東莞暨大港澳子弟學校讀中三，及後因喜歡讀書和生活環境而繼續升學。

回想當初到內地升學，張瀚中坦言最大的挑戰並非學業，而是適應新的學習及生活模式。不過，隨着學校全面採用DSE課程及香港教材，加上老師循序漸進協助，同學很快便能投入學習，亦讓他過去四年間成長，更願意接受挑戰。

張瀚中（左）表示，學校系統化的DSE課程和老師的協助，讓他很快便能投入學習。（東莞暨大港澳子弟學校提供圖片）

他同時亦觀察到，不少同學都是完成內地初中後轉讀香港DSE課程，形容「大家起跑線其實差不多」，故只要經過一兩個月適應教學及答題方式，便能慢慢跟上進度。

校長直接推薦 提前獲科大無條件錄取

東莞暨大港澳子弟學校是全國僅四所、東莞首家獲香港考評局認可的DSE「與考學校」，學生除可在內地以在校生身份應考DSE外，亦可獲得與香港中學相同資格，參與校長直接推薦錄取計劃。

東莞暨大港澳子弟學校高中部周昱東校長表示：「入大學除了看成績，還要看整體策劃，以前單一看成績衝大學入場券的年代已經過去。學生升上高中後，我們的教學與升學團隊會緊密協作陪伴他們訂立目標，按着方向衝刺學業之餘，同時參與不同活動全面發展，這是我們一直堅持的培育理念。」在學期間張瀚中曾參加英國生物奧林匹克及加拿大化學奧林匹克等比賽，其中於2024加拿大化學測評（初級）獲全國銀獎、2025英國生物奧林匹克競賽獲優秀獎。在校內，他擔任班長、學生會紀律部部長，亦參與主持活動及作才藝演出，建立全面的個人履歷。

他指出，香港的大學十分重視學生全人發展，「如果只是成績好，但沒有其他經歷，其實未必足夠。大學會看你參加過甚麼活動、有沒有比賽、有沒有自己的特色。」面試一般會了解學生的興趣、選科原因、是否了解報讀科目等，個別課程亦會涉及學科專業問題。學校在正式面試前，亦安排了兩次模擬面試，由升學老師協助訓練回答技巧及臨場表現。

對於獲港科大取錄，張瀚中表示感謝家人一直的陪伴，學校老師的指導，以及同學之間互相扶持。

校方：模擬面試、生涯規劃助學生建立競爭力

東莞暨大港澳子弟學校執行校長金禮賢表示，學校會透過校內甄選及多輪面試，由管理團隊及升學老師，共同評估學生學術及非學術表現，挑選最合適人選透過計劃推薦予大學。

除升學支援外，學校亦針對性提供學術支援，例如每次模擬考試後，老師都會逐一分析學生表現，協助找出弱項及改善方向。而在學生高三（中六）期間，校方更安排培優補底、晚自修及分層教學，助不同能力的學生進步。

東莞暨大港澳子弟學校執行校長金禮賢（左一）及高中部校長周昱東（右一)認為，學校提供融合兩地教育優勢的全人發展課程，可為本港學生開拓另一條通往理想大學的升學道路。（東莞暨大港澳子弟學校提供圖片）

兩地教育優勢互補 培育兼具學術與素養學生

金校長認為，張瀚中能獲香港科技大學直接取錄，並非單靠公開試成績，而是學術能力、領導才能及個人經歷共同累積的成果。他表示，學校辦學團體深耕內地教育逾20年，近年一直探索融合香港DSE課程與內地教育優勢的辦學模式，由港籍及內地教師共同組成教學團隊，在確保課程與香港考評局接軌的同時，亦吸收內地教育重視基礎訓練的優點，希望讓學生在學業、領導力及國際視野上同步發展。

金校長強調，全人發展與學術成績並非二選一，而是可以相輔相成。學生在追求公開試成績的同時，也應透過比賽、服務及校園活動建立個人特質，讓學生在學術能力以外，也能建立領導力、溝通能力及國際視野，為升學及未來發展作更全面準備。