JUPAS｜教育局公布SSSDP資助課程名單　總數59個　學額4711個

教育局今日（21日）公布，在2027/28學年，指定專業／界別課程資助計劃 (SSSDP)將資助八所專上院校共59個學士學位課程，共提供4,711個學額，按年減少70個學額；新學年涵蓋59個第一年學士學位課程的3,390個學額，以及47個銜接學位課程的1,321個學額。實驗室為本課程與非實驗室為本課程的年度資助金額維持不變。



都會大學表示，獲資助課程數目及學額總數再次位列八所參與自資院校之首，共有22個課程納入其中，合共提供1,871個學額，當中包括1,370個第一年學士學位課程學額。



指定專業／界別課程資助計劃 參與院校及指定學士學位課程（2027/28學年入學）。

指定專業／界別課程資助計劃 參與院校及指定學士學位課程（2027/28學年入學）。

指定專業／界別課程資助計劃 參與院校及指定學士學位課程（2027/28學年入學）。

指定專業／界別課程資助計劃 參與院校及指定學士學位課程（2027/28學年入學）。

課程涉及10個對人才需求殷切範疇 應用學位課程增至20個

教育局表示，納入2027/28學年資助計劃的學位課程，屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待，當中包括20個應用學位課程，有關課程將獲額外資助，以進一步強化職業專才教育在專上教育層面的進階路徑。

對比2026/27學年資助計劃，10個範疇不變；應用學位課程則由16個增至20個，局方指有關課程將獲額外資助，以進一步強化職業專才教育在專上教育層面的進階路徑。局方表示，資助計劃下受資助的課程和學額數目，經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。

2027/28學年共有59個學士學位課程提供4,711個學額，涵蓋59個第一年學士學位課程的3,390個學額，以及47個銜接學位課程的1,321個學額。對比2026/27學年，學士學位及銜接學位課程各增加兩個，但總學額則按年減少70個。

年度資助金額維持不變 有需要學生仍可申請學生資助

資助額方面，實驗室為本課程與非實驗室為本課程的年度資助金額維持不變，分別為81,450元及46,780元。應用學位課程在計算額外年度資助後，實驗室為本課程與非實驗室為本課程的總年度資助額分別為89,620元及51,880元，同樣維持不變。

資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放，獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費，向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

第一年學士學位通過JUPAS分配 銜接學位由院校直接收生

教育局表示，第一年學士學位課程的資助學額主要通過大學聯合招生辦法 ( JUPAS）分配，以確保合資格的學生是按表現為本的制度錄取。至於銜接學位課程的資助學額則根據自資銜接學位課程的現行收生方法分配，即由院校直接收生，學生可直接向有關院校申請報讀課程。

都會大學表示，獲資助課程數目及學額總數再次位列八所參與自資院校之首。（香港都會大學提供）

都大校長林群聲：靈活且迅速地回應社會對人才需求

都會大學表示，與2026/27學年相比，都大獲納入SSSDP的應用學位課程由10個增至13個。新增課程包括「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」、「動畫及視覺特效榮譽藝術學士」及「食品測試科學榮譽理學士」，合共提供227個資助學額。

都大校長林群聲表示，樂見多個涵蓋不同專業範疇的課程獲納入SSSDP，應對相關行業對人才的殷切需求。他說，作為本港首間應用科學大學，都大與業界保持緊密聯繫，靈活且迅速地回應社會對人才的需求。

都大表示，於本學年新開辦的「機器人和自動化工程榮譽應用理學士」課程也將獲納入SSSDP計劃，該課程專注於機器人與自動化工程的實踐應用，結合理論與實務訓練，培育能協助業界將自動化技術應用於真實工作環境的專才，從而回應本港不同產業對人工智能、機器人及自動化人才的需求，以及人手短缺的挑戰。