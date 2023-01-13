應用教育文憑DAE取代毅進　一文看清新課程　學費最多相差近$6000

【應用教育文憑（DAE）/ 毅進文憑】中學文憑試（DSE）即將開考，考生備戰DSE之餘，也要花時間規劃升學前路。教育局早前宣布毅進文憑課程將於今年9月（2023/24學年）起停辦，並改由新開辦的應用教育文憑課程取代，為中六離校或年滿21歲的香港居民提供其他升學及學習途徑，意味今屆文憑試考生將成首批報讀應用教育文憑的學生。



到底應用教育文憑與毅進文憑有什麼分別？資歷架構認證屬那個級別？學費又是多少？本文將會為你一一拆解，並盤點8間提供課程的學院的學費水平！



應用教育文憑將於2023/24學年起開辦，取代毅進文憑。

應用教育文憑着重全人發展 教授現今世代所需技能

應用教育文憑課程首批學生將於今年9 月（2023/24學年）入學，而現屆文憑試（DSE2023）的考生是首屆可以報讀該課程的學生，並成為他們的另一個升學途徑，以取得就業和進修的所需學歷。

課程以提升學員知識、發展不同技能和養成良好的品德和態度為目標，期望學員可以從全人發展中為社會帶來正面影響，更鼓勵學員終身學習，培養自學能力以獨立進修。課程內容回應社會需求並貼近生活應用，教授學員各種現今世代所需技能，以建立穩固基礎，幫助學員在未來繼續進修或投身職場，而多元化的學習內容組合亦能配合學員需要及技能發展，比即將停辦的毅進文憑課程更能回應社會需要。

學員修畢應用教文憑課程後，結業水平將等同文憑試考獲5科第2級，而且課程亦達到資歷架構達第三級別。

完成DAE等同文憑試5科2級 屬資歷架構第三級

應用教育文憑全日制課程為期一年，要求學生修讀600學時，一半課時修讀中文、英文及數學的3個必修科，其餘時間則因應學生興趣及需要，修讀5個補充科目或2個「補充學科」及相當於3個「補充學科」的「選修群組」。選修群組涵蓋不同範疇，包括保安及紀律部隊、醫科及護理科、工程及科技和電腦科學及資訊科技等。另外，學生在學期間需要完成10小時或以上的全方位學習活動。

補充科目每科各佔60學時，範疇包括生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展、延伸數學及科技創新技能，裝備學生面對未來社會挑戰，而所有提供課程的院校都會按同一課程授課。

應用教育文憑課程已獲香港學術及職業資歷評審局評定，修畢課程等同文憑試5科第2級的程度（包括中文及英文科）；同時修畢延伸數學補充科目的學員將獲得5科第2級的程度（包括中文、英文及數學科）。另一方面，課程亦已獲資歷架構認可，屬第三級別課程，適用於所有在23/24至26/27學年期間開始修讀及成功修畢課程的學員。換言之，學員在修畢課程後，可憑學歷升讀副學士、高級文憑或投考公務員。

應用教育文憑課程由8間自資專上院校開辦，學費存在差距，最多可以相差近$6000元。

課程資歷相同惟學費相差近$6000 科專最平$3.8萬有找

應用教育文憑課程由8間自資專上院校開辦，無論課程內容及修畢課程後所得到的資歷亦都一樣，但不同院校收取的學費水平有明顯分別。比較8間院校的應用教育文憑學費，當中學費最平的只需每年37,940元，最貴則達每年43,800元，兩者相差$5,860元。