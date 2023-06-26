《香港01》線上教育及職業博覽　全面升學就業資訊助文憑試生放榜

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



升學資訊

線上博覽邀得逾10間院校透過網上研討會和文章，介紹其課程特色、入學要求、畢業生出路等資訊，讓文憑試生可於放榜前做好部署，放榜後再按個人成績和興趣決定未來路向。參與院校（按英文字母序）包括

香港城市大學

建造業議會 - 香港建造學院

香港科技專上學院

香港都會大學

嶺南大學

香港理工大學

東華學院

新特蘭大學香港分校

香港伍倫貢學院

職業訓練局

耀中幼教學院

除了介紹課程外，是次博覽獲學友社作為支持機構，並將舉辦三場線上講座，全方位介紹本地、內地和海外升學需知。講座將由資深升學專家，學友社學生輔導顧問吳寶城，以及學友社大灣區升學資源中心主任陳衍宗主講，助文憑生和家長了解未來各種升學路徑。

海外升學方面，將由英國升學專英識教育執行總監陳思銘分享英國升學需知，而非牟利機構昇普教育則集中分享如何報讀劍橋大學、牛津大學等英國頂尖大學。此外，Futura Academy創辦人黃岳永教授，亦會分享學生應該如何為未知的未來做好準備，以及按個人學習風格揀選出路。

「01教育」與教育初創獨家合作 提供免費網上AI面試訓練

文憑試放榜後，部份聯招及自資課程均會邀請學生進行面試。「01教育」與初創企業RightPick Technology獨家合作，為學生提供免費網上AI面試訓練，學生於網上接受網上模擬面試後，AI系統將分析學生表現並提供相應建議，助學生了解個人表現並作出改善。

就業資訊

是次線上博覽邀得「職場女王」Son 姐張慧敏女士，與文憑試學生分享就業求職資訊，以及最新職場趨勢，並向有意投身職場的文憑試生提供職場建議。

另外，《香港01》亦舉辦TALK TALK，邀請環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥先生、初創企業家（VR教學體驗）Re:learn創辦人蘇建峯先生與東華三院甲寅年總理中學吳庚頤同學、余振強紀念中學謝馨慧同學，一同探討中學生畢業後應該升學、接受職業訓練抑制就業，學生又應如何作出適合自己的生涯規劃，協助學生對未來人生作出規劃。

同時線上博覽亦邀得多個行業專家，介紹不同專業，助文憑生了解不同行業前景和課程內容。以現時對人才最渴求的IT為例，線上博覽邀得雲端技術專家、IVE資訊科技系高級講師黃俊彥分享成為雲端專家的前景和出路；能仁專上學院署理校長、醫療及護理學院院長汪國成教授則會分享護理專業前景。