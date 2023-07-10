合資格自資學位可享$3.3萬資助　大學學費只需1.5萬！附課程例子

【DSE / NMTSS】中學文憑試（DSE）放榜在即，如果學生成績未如理想，可以考慮升讀自資學士學位，但往往又會擔心學費問題。如果有意報讀自資學位，其實可以選擇獲在職家庭及學生資助事務處免入息審查資助計劃（NMTSS）資助的課程。個別課程每年學費扣除資助後每年只需要約1.5萬港元，有助減輕學生經濟壓力。



資助額逾3.3萬港元 15院校提供合資格課程

免入息審查資助計劃會為修讀香港合資格院校開辦的全日制經本地評審本地，以及非本地自資學士學位課程（包括銜接學位）的合資格學生，提供免入息審查資助。2023/24學年的資助金額上限已經調整至33,740元，學生只需要報讀合資格的自資學士學位課程或銜接學位課程便可以獲得資助。學生如有經濟需要，可額外再就學費申請學生資助。

以下是15所有提供合資格課程的院校名單：

明愛專上學院

珠海學院

宏恩基督教學院

港專學院

香港藝術學院

科技專上學院

能仁專上學院

樹仁大學

恆生大學

都會大學

東華學院

香港伍倫貢學院

職業訓練局 - 才晉高等教育學院

職業訓練局 - 香港高等教育科技學院

耀中幼教學院



有院校的課程學費在扣減資助之後，只需要每年支付約1.5萬元。（GettyImages）

學費扣減資助後低至每年約HK$1.5萬 獲資歷架構第五級認證

以扣除資助後每年學費最平的課程為例，該課程是一間院校提供的英國大學商科學士學位課程，每年學費為$48,760，扣減每年政府$33,740資助後，學生實繳學費為每年$15,020；又以一間院校的電腦科英國銜接學士學位課程為例， 其每年學費為$59,880，在扣除政府$33,740資助後，學生實繳學費為$26,140。 在資歷認證方面，這兩個課程的資歷架構級別與一般教資會大學的學士學位一樣，均為第五級別（QF Level 5），在求職及升學方面均享有同等認受性。

另外，這個課程提供銜接學位的升讀方式，如果申請人持有高級文憑或副學士學歷，最快可在1年內修畢整個課程，即只需要支付1年學費便取得學士學位。