DSE 2023｜IVE講師分享雲端科技行內趨勢　業界歡迎學生考牌入行

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



雲端科技近年來愈來愈重要，需要大量人才入行，「01教育」今次請來香港專業教育學院（李惠利）資訊科技系高級講師黃俊彥，介紹雲端科技行內趨勢、就業前景、入行條件等，讓有興趣的學生獲得最新行內資訊。



立即參加線上教育及職業博覽

黃俊彥是本港雲端科技專家，擁有多項專業資格，包括AWS機器學習英雄、微軟Azure最有價值專家、Google 開發者專家 - Google雲端平台，現時任教IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程。

他表示，雲端科技最重要就是龐大運算能力，其他科技建基於其運算能力才得以發展，例如人工智能和大數據，所以不少企業願意花錢租用雲端科技服務，隨住需求愈來愈大，業界亦求才若渴。

談及行內實際情況，黃俊彥解釋目前世上有三大雲端供應商，分別是Microsoft、Google和Amazon，雲端工程師有別於其他科技範疇人士，他們需要「考牌」。三大雲端供應商會各自推出不同範疇的認證，有興趣人士需要報讀相關課程，取得認證後才能入行，例如考取到有關網絡安全的認證，就可以獲聘處理雲端安全問題。

香港專業教育學院（李惠利）資訊科技系高級講師黃俊彥。（陳葦慈攝）

雲端科技課程優勢及入學要求

上述提到的雲端科技課程，現時香港亦有院校或機構提供。黃俊彥舉例，現時香港專業教育學院（IVE）有關辦「雲端系統及數據中心管理高級文憑課程」，得到三大雲端供應商認受和提供教學資源，學生修讀完達到國際標準就可以「考牌」，學生除了可以得到供應商提供折扣之外，學生考試合格亦會獲得學院回贈相關費用。

黃俊彥指出，學生無須在數學和電腦科目上表現優異才能報讀，反而有心學習或接受「考牌」較為重要，因為行內人士只要每考到一張「牌照」，通常就可以升職加薪。

就業前景

至於畢業後的就業情況，黃俊彥表示，同學求職情況比較簡單，通常是大公司到校舉辦講座，預先聘請「有牌」學生。即使暫時未有認證，公司都願意向「無證」學生提供聘書，待學生讀完課程後再由公司出錢安排考試，而且次數不拘。最重要的是行業重視認證，學歷並不重要，有學生能夠進入Amazon工作，即使到了外國都可以輕易找到相關工種。