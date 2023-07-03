DSE 2023｜能仁專家分享護理課程內容專業發展　料全港欠數千護士

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



面對人口老化及移民潮， 香港護理人手愈見緊張，護理學系亦廣受文憑試（DSE）考生歡迎。《香港01》邀請到能仁專上學院署理校長汪國成，為各位文憑試考生介紹護士行業、護理學課程及護士的就護出路前景。



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《香港01》邀請到能仁專上學院署理校長汪國成，為各位文憑試考生介紹護士行業、護理學課程及護士的就護出路前景。（余俊亮攝）

課程可依登記護士及註冊護士分類 人手缺口達數千

汪校長提到，現時香港的護士分享登記護士及註冊護士，前者需要完成至少2年全日制培訓課程，後者則需要完成至少4年全日制培訓課程。註冊護士可以分為普通科、精神科、弱智人士科及病童科，而登記護士則分為普通科及精神科。他指出，現時香港總共有超過6.6萬名護士，但相對香港人口而言，應該有約數千人的缺口，所以選讀護理學是一個不錯的選擇。

多間自資院校亦有提供護士課程 最低要求為文憑試「33222」

汪校長指，護理學課程是以人類的生理、心理、社會和行為特質為基礎的一門學科，具體內容包括生物醫學科學、護理理論和實踐、臨床技能、老年護理及偷理和法律等。現時提供註冊護士課程的院校，除了香港大學、中文大學、理工大學及都會大學之外，亦包括明愛專上學院及東華學院等自資院校，而醫管局醫院亦有開辦護士學校。另外，自資院校能仁專上學院亦計劃於下學年（2023/24）11月開辦註冊護士課程。

能仁專上學院署理校長汪國成。（余俊亮攝）

他提到，文憑試學生如果有意報讀註冊護士課程，最低要求為於文憑試取得「33222」的成績，即中國語文及英國語文科取得至少第3級，數學、通識及一科甲類選修科取得至少第2級。學生入讀護理學系之後，除了一般課堂之外，亦需要進行臨床實習，其中註冊護士為最少1,400小時，登記護士則為最少1,600小時。

汪校長在分享中，更有提到護士的生涯規劃，例如如何取得學歷以繼續晉升、畢業生的入職薪金、適合成為護理學生的特質等，並指出入讀護理學系的確可以為學生提供一定的前景。如果你想知道更多有關護理學系及業界的資訊，歡迎參加香港01「線上教育及職業博覽」了解更多。