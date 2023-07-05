DSE 2023｜昇普計劃陳思言教路報英名牌大學　免費諮詢助報獎學金

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



今次應邀為線上博覽線上講座主講的昇普計劃外展部主管陳思言（Ethan），是正就讀劍橋的學生，他同時也是計劃受助人。昇普計劃是專門協助香港學生報讀劍橋、牛津等英國名牌大學的非牟利機構。他在講座中為大家拆解不少考英國名牌大學的疑問，包括收生成績要求、每年學費及生活費、申請獎學金攻略，以及昇普計劃的免費升學諮詢服務等超實用資訊，有興趣的家長與同學們切勿錯過。



立即參加線上教育及職業博覽

陳思言指同學們當然要成績好，一般而言，港生文憑試一般科目要求最少5級，而核心或相關科目則需5*或以上，就有條件考慮報讀。(陳葦慈攝)

正在劍橋大學攻讀人類社會政治學二年級的陳思言，在昇普計劃幫助下成功入讀心儀學科並獲全額獎學金。他簡介牛津大學及劍橋大學的其中一個特色是行書院制，同學們容易建立友誼與歸屬感，另一特色則是小班教學，例如他每星期都有機會與國際知名的教授交流，進行一對二至三名學生的深入學術討論，壓力雖大但得著更多。

報讀學生需提交個人陳述及校內預估成績

要擠身這些英國頂級學府，陳思言指同學們當然要成績好，不少學校官網都列出最低要求供參考。一般而言，港生文憑試一般科目要求最少5級，而核心或相關科目則需5*或以上，就有條件考慮報讀。

陳思言指牛津、劍橋及醫科一般於每年10月接受報名，其他學校則約在1月左右。英國大學聯招UCAS只要求學生填報5個選項，同學報讀時要準備約600字英文個人陳述，並提交校內預估成績，及後大學會向合資格學生發出「有條件取錄」，若其成績達標即獲取錄。

學費連生活費不菲 可申請獎學金

到海外升學，家庭經濟亦是重要考慮。陳思言指，一般而言留學英國全期學費連生活費介乎80萬至數百萬港元不等，視乎入讀學校和科目而定。現時香港政府及不同機構也有獎學金供大家申請，而昇普計劃正可提供導師一對一傳授報讀攻略及協助申請獎學金服務，現正接受報名至７月底截止。

Ethan在講座中還分享了更多在英國的校園生活，例如「上莊」活動、校內節慶活動，詳細講解報讀英國大學攻略及申請獎學金的貼士，亦提及昇普計劃可以提供的免費升學諮詢服務詳情等，如你有興趣知得更多，歡迎參加香港01「線上教育及職業博覽」了解更多。