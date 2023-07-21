Talk Talk｜余振強中學學生與專家談選科　盼升大學選擇多元化

文憑試放榜後，相信一眾考生都會考慮未來升學就業前途，到底應屆文憑試畢業生應如何作生涯規劃？《香港01》邀請到兩名中學生與資深人力顧問、環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥，以及教育初創公司 Re:learn Education Limited 創辦人蘇建峯，在網上講座中對談，分享如何作生涯規劃。



余振強紀念中學學生謝馨慧於對談中，就DSE放榜及升學就業等議題作對話，當中包括生涯規劃及如何選科等。



謝馨慧在對話中分別問到李漢祥及蘇建峯，學生應該如何為自己作出合適的生涯規劃、放榜後如果成績未如理想應該選擇與自己興趣不符的學科、選科時如何平衡自己的興趣及配合社會發展需要、以及家長可以如何幫助子女的生涯規劃。

《香港01》「線上教育及職業博覽」早前舉辦Talk Talk線上講座，左起為東華三院甲寅年總理中學學生吳庾頤、余振強紀念中學學生謝馨慧、Re:learn Education Limited 創辦人蘇建峯及環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥。（黃寶瑩攝）

李漢祥及蘇建峯表示，學生於選科時應該先以興趣行先，蘇更指出學生不應因為分數而勉強升讀自己沒有興趣的學科，反而可以考慮其他升學途徑。李又提到，家長於子女的生涯規劃之中有重要角色，但應避免為子女指定未來發展路向。

與專家對話後，謝馨慧表示，目前傾向文憑試放榜後繼續升學，並會就選科諮詢師長意見，又認為一旦成績不足以入讀心儀科目亦可修讀其他相關學科日後再轉系，而考慮未來就業路向時會看重工作穩定性和收入。她又稱，未來希望成為「斜槓族」，以及樂意接受「數碼轉型」，以免被社會淘汰。

《香港01》舉辦Talk Talk線上講座，余振強紀念中學學生謝馨慧與資深人力資源顧問李漢祥、教育初創公司創辦人蘇建峯探討文憑試考生大學選科等議題。（黃寶瑩攝）

余振強紀念中學老師蔡宗協表示，學校會先令學生明白生涯規劃的重要性，引導他們認識自己的興趣及能力，從而與學生分析各升學或就業出路的前景。若果學生不知道如何平衡興趣及就業出路時，學校會先與他們分析其興趣是否只有一種職業出路，還是可以選擇與其興趣相近的工作。

他續指，學校自中一起便會向學生灌輸生涯規劃意識、包括設立生命教育科，讓學生透過體驗式學習去認識自己。同時會鼓勵學生參與各類型活動和各類型比賽，包括體育、音樂、藝術比賽，讓學生從中發掘自己的潛能。他建議，家長需尊重學生個人意願，同時協助他們探索未來讓學生對未來出路有充份了解。假如學生和家長意見不一時，學生應嘗試聆聽家長的建議，清楚表達自己如何達到個人目標。