TalkTalk｜東華三院甲寅年總理中學學生與專家談就業盼實習覓路向

文憑試放榜後，相信一眾考生都會考慮未來升學就業前途，到底應屆文憑試畢業生應如何作生涯規劃？《香港01》邀請到兩名中學生與資深人力顧問、環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥，以及教育初創公司 Re:learn Education Limited 創辦人蘇建峯，在網上講座中對談，分享如何作生涯規劃。



東華三院甲寅年總理中學學生吳庚頤就文憑試考生投身職場、到大灣區發展以及人工智能對未來就業影響等議題與專家對話。她表示未來希望透過工作實習，了解未來發展路向。該校副校長孔麗芬亦認為，實習有助學生了解自己和認識職場，鼓勵學生參加實習。



吳庚頤在對談中提到，部份學生在放榜後選擇投身職場，不繼續升學。李漢祥建議，除非學生有十分特殊的情況，升學仍然是較好的選擇，又認為補充勞工就業計劃對文憑試畢業生的就業影響有限。蘇建峯就表示，升學有更多機會接受不同行業及實習，有助學生認清自己的職場路向。

《香港01》舉辦Talk Talk線上講座，左起為東華三院甲寅年總理中學學生吳庚頤、余振強紀念中學學生謝馨慧、Re:learn Education Limited 創辦人蘇建峯及環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥。（黃寶瑩攝）

吳庚頤又問及學生前往大灣區發展的準備，李漢祥回應指文憑試畢業生較為年輕，除非父母已經在當地工作，否則不建議到內地的大灣區城市工作，現時不少機構都有提供相關資訊。

對話期間亦有提到人工智能的最新發展，吳庚頤就問及學生和僱員可以如何準備。蘇建峯指，人工智能無可避免會淘汰某些技能，大家要確保自己有能力使用新的工具，例如用人工智能完成不同工作。

《香港01》舉辦Talk Talk線上講座，東華三院甲寅年總理中學學生吳庚頤與資深人力資源顧問李漢祥、教育初創公司創辦人蘇建峯探討未來就業、人工智能對職場影響等議題。（黃寶瑩攝）

吳庚頤於對談後表示，對於工作實習感興趣，因為自己未決定將來從事甚麼行業，因此希望透過工作實習發掘個人興趣和特長，親身感受不同職業的特質，再按個人能力等揀選未來路向。

談及人工智能等新科技時，她認為科技能協助人類工作，未來有必要學習相關技術和累積經驗。不過她強調人工技術無法完全取代人類，例如教師和社工等與人接觸的工作，講求同理心，另外也有不少工作講求創意。

東華三院甲寅年總理中學副校長孔麗芬亦認為，學生參加工作實習有助學生認識自己，透過親身體驗接觸不同行業的工作和職場文化等，並有助提升學生自信心、溝通協作等能力，因此會建議學生考慮參加不同行業的工作實習。

她又指，現時學校會為學生提供全面升學就業支援。以升學為例，該校會舉辦升學講座及製作升學指南，為學生和家長提供升學建議和指導，亦會舉辦校友分享會，邀請正就讀大學的舊生分享升學心得。