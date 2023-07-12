DSE放榜攻略 | 跟隨興趣及專長 揀選合適升學路

今屆DSE放榜進入倒數階段，相信一眾的DSE考生都感到緊張，而面對多元的升學前路，同學應該如何作出選擇？父母與子女又可以做甚麼準備，共渡這個重要時刻？VTC與香港青年協會日前邀請VTC升學專家郭展幹(Raymond) 剖析DSE升學資訊及數據；青協社工亦有與大家分享情緒支援心得，與新世代考生同行放榜，共迎人生新階段。



探索多元升學選擇 準備不同方案

現時升學選擇多元化，根據教育局對DSE畢業生的調查數據，去年考生當中約九成會繼續升學，其中近一半會入讀高級文憑或基礎課程文憑等本地非學士學位，畢業後可循多元途徑繼續升學。VTC升學專家Raymond鼓勵同學多留意不同升學選擇，再根據自己的興趣及能力，揀選最合適的課程，「同學如果能從興趣出發，學習喜愛的東西，自然更有動力，對未來發展亦會有幫助。同學可以好好把握放榜前的時間，多了解、多探索不同課程的內容及出路。同時亦要留意不同的入學條件，根據預期的成績，尋找合適的起步點，打好基礎後亦可循多元階梯銜接更高學歷，達成升學目標。」Raymond建議同學作多手準備，預先報讀感興趣的課程，放榜日便可因應成績揀選適合的課程入讀，免卻放榜當日擔心升學出路。

VTC升學專家Raymond建議同學按不同預期成績制定升學計劃，做好準備迎接DSE放榜。

學習應用新科技 裝備專業知識回饋社會

IVE畢業生李嘉林(Mark)自小對IT感興趣，中學時亦有修讀資訊及通訊科，公開試後，便選擇升讀IVE的軟件工程高級文憑課程。IVE的課程理論與實踐並重，Mark在學時便有機會與同學為非牟利機構的社區藥房開發「藥物資訊管理系統」，以雲端科技記錄病人用藥及藥房存貨等資訊，有關系統已在多間社區藥房使用。Mark表示是次經驗不但能學習新IT知識，更重要是可以親身體會到社會的需要，利用知識回饋社會︰「開發此系統可活用所學過的編程技巧，也學會不少業界常用的編程語言和軟件，如React.js框架和PHP Data Objects資料庫連接口等，鞏固我的IT知識之餘，亦發現到原來仍是學生的自己都可以幫助到有需要的人。」研發系統的過程中，除了應用到編程技術，Mark亦有其他得著，「我要向不同的機構及管理層講解系統的理念及運作，從中訓練到表達的技巧、說話的語氣、速度及用詞，亦習慣向公眾演講及表達意見，相信這些軟技巧對日後的事業發展亦會有幫助。」

對DSE考生的話 興趣是首要考慮

實戰經驗加強信心 畢業後更易投入工作

畢業生甄梓瑋（William）是THEi高科院土木工程學士學位的第一屆畢業生，當初選擇此課程除了因為鎖定在工程界發展，亦因為THEi高科院的課程著重實踐，以土木工程學士學位課程為例，同學必須完成480小時的工作綜合學習。 William坦言實習的經歷令他畢業後工作更得心應手：「在THEi高科院讀書，教授的是工作上會應用到的知識，特別著重實踐，而當年到本地大型基建工程建築承建商實習，協助工程師處理日常工作，令我早一步了解職場環境。畢業後，見工面試時有很多關於土木工程專業的技術問題，也因為有過實習經驗而能一一解答。」THEi高科院土木工程學士學位獲香港工程師學會認可，畢業生可參加工程畢業生培訓計劃（Scheme A），完成指定的實習及培訓後考取相關工程師專業資格。

對DSE考生的話 興趣是首要考慮

家長子女意見分歧不罕見 專家指最重要是坦誠溝通

不少考生和家長會因為DSE後的出路產生意見分歧，香港青年協會「DSE27771112」輔導員許嘉玲女士鼓勵家長與子女可坦誠溝通，互相訴説自己的期望及內心想法。許女士建議家長與子女一同搜集及整合升學資訊，在適當時候協助子女分析不同出路，藉此作出合適的選擇。一方面可訓練子女的思考與判斷力，另一方面讓子女感到有自主權，良好的溝通亦有助建立更緊密的親子關係。家長也可鼓勵他們於放榜前報讀適合個人志趣的課程，為放榜作更好的準備。

輔導員許嘉玲女士鼓勵家長與子女可坦誠溝通，互相訴説自己的期望及內心想法。

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DSE畢業生歡迎於7月19至24日於網上或親臨院校參加「VTC中六統一收生計劃」報讀心儀課程，詳情如下︰

（資料及相片由客戶提供）