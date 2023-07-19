全新應用教育文憑課程　即睇邊間最平、最多上堂地點

放榜之後，有人歡喜有人愁，但學海無涯，總有適合你的出路！政府將於新學年推出全新的應用教育文憑（DAE）課程，完成後取得等同DSE 5科2級成績。共有8間自資專上院校提供此課程，但每間的課程、學費和上堂地點各有不同。到底哪間才是最適合自己，即刻睇文了解更多！



科專（HKIT）學費最平 有齊全日制及兼讀制

2023學年全新推出的應用教育文憑旨在鼓勵學員終身學習、讓學員取得就業和進修所需的正式學歷、協助學員掌握各種現今世代所需技能，以及加強學員的學習動機，培養學員的自學能力，讓學員可獨立地繼續進修。

總共有8間自資專上院校提供DAE課程，但每間特色各有不同，其中單論學費而言，最貴的院校一年高達$43,800，最平的則是香港科技專上書院（科專HKIT）的$37,940，相差$5,860。而科專（HKIT）亦是三間開辦全日制及兼讀制的院校之一，在職年長生亦可報讀。

科專的DAE課程學費是$37,940，屬8間自資專上院校中最低。

科專（HKIT）上堂地點最多 課程選擇多

在上堂地點方面，部分院校只得一、兩個核心課程上課地點，但科專則是8間自資專上院校中，提供最多10個核心課程上課地點的院校，分別是長沙灣、觀塘、黃大仙、荃灣、沙田、粉嶺、將軍澳、屯門、天水圍、上環分校，有利於居住不同地方的學生，節省往返交通的時間。

另外，在課程內容上，DAE的科目分成選修群組、補充科目和綜合教育三個組別，科專不但開辦20個選修群組及綜合教育選修群組。而補充科目更是三間開辦全數5科的院校之一。熱門選修群組包括: 消防員/救護實務、警隊實務、海關實務、入境實務、懲教實務、護理學、物理治療學、電腦系統及網絡保安、日語及日本文化、公務員文書職系架構實務等。

科專不但開辦20個選修群組，同時亦有提供綜合教育。

而補充科目更是唯三開辦全數5科的院校之一。

香港科技專上書院 DAE應用教育文憑課程資料

2023-2024學費：$37,940

核心課程上課地點：10個

選修群組：20科

補充科目：5科全開

綜合教育：有

全日制/兼讀制：全日制及兼讀制

應用教育文憑課程次階段招生現已開始，有興趣的你請即瀏覽：http://bit.ly/3XUBJhi

電話查詢：2782 2433

Whatsapp查詢：9574 1984

（資料及相片由客戶提供）