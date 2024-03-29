香港金牛選出啦啦隊Bull Girls　15成員密集訓練迎NBL新球季

出戰NBL（全國男子籃球聯賽）的香港球隊香港金牛早前舉行啦啦隊選拔賽，周三（27日）正式選出15人的官方啦啦隊「Bull Girls」。



香港金牛指，今次啦啦隊公開招募吸引逾100人參加，並從中選出30位參加者，周三在荃新天地作最後的公開甄選，參加者即場表演唱歌跳舞等，由香港金牛市場部總監周崇偉、KOL霍哥、Miko及台灣啦啦隊Dora等評審選出最終成員，賽事原定只選12人，但最終增加3個名額到15人。

賽事選出15名「Bull Girls」。（香港金牛提供）

Bull Girls 15名成員包括：梁釨芊、朱諾言、陳原、陳嘉盈、李凌佳、楊芷澄、葉文欣、陳洛琳、黃玉濘、馮諾妍、馬穎珊、劉悠悠、曾慧敏、黃巧妍和梁艾琪，她們會在4月開始接受跳舞等密集訓練，準備6月的NBL賽季。當中最高分數入選的劉樂悠表示：「非常開心成為香港金牛啦啦隊一份子，我知道有很多朋友支持我，今次總算沒有辜負大家的期望。我會與其他14人一齊努力集訓，希望在6月的新球季，在修頓主場為球迷帶來精彩演出，努力為香港金牛打氣！」

在場的梁兆華則表示：「啦啦隊文化在兩岸三地都非常受歡迎，球隊有專屬啦啦隊打氣當然是好事，相信會吸引到更多球迷入場為香港金牛打氣，而愈多球迷入場為我們打氣，當然對我們愈有利。」